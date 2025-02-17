МЗС відновлює оформлення е-Віз для іноземців — Finance.ua

МЗС відновлює оформлення е-Віз для іноземців Сьогодні 16:03

МЗС відновлює оформлення е-Віз для іноземців

Починаючи з 17 лютого Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України відновлює оформлення електронних віз з метою в’їзду в Україну іноземців з 45 країн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Електронна віза видаватиметься іноземцям, які планують відвідати Україну з таких цілей:

туризм;

приватні візити;

ділові поїздки;

освітні, культурні та наукові заходи;

журналістська діяльність;

спортивні змагання;

лікування.

З переліком країн та порядком оформлення е-Віз можна ознайомитися за посиланням

Термін оформлення е-Віз триває протягом трьох робочих днів, а у терміновому порядку — 1 день.

Нагадаємо, уряд врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Так, громадяни України чоловічої статі віком 18−60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», безкоштовно можуть отримати виготовлені паспорти. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилають у порядку черговості подачі документів.

Український паспорт потрапив до рейтингу найвпливовіших у 2025 році. У рейтингу найвпливовіших паспортів у 2025 році лідирує Сінгапур, власники паспорта якого можуть подорожувати без віз до 195 із 227 країн світу. Паспорт України за рік піднявся з 32-го на 30-й рядок світового рейтингу.

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