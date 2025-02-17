ТОП-5 найпопулярніших напрямків вакансій в Резерв+ — Finance.ua
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ТОП-5 найпопулярніших напрямків вакансій в Резерв+

Особисті фінанси
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ТОП-5 найпопулярніших напрямків вакансій в Резерв+
ТОП-5 найпопулярніших напрямків вакансій в Резерв+
Резерв+ пропонує понад 6 тисяч посад у Силах оборони, серед них назвали п’ять найпопулярніших напрямів вакансій.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
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Найпопулярніші напрями такі:
  • БПЛА.
  • IT.
  • Транспорт.
  • Піхота.
Сервіс рекрутингу в Резерв+ запустився у жовтні минулого року.
Застосунок пропонує понад 6 000 посад, а відгуків на вакансії зафіксовано вже понад 50 000.
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Нагадаємо, військовозобов’язані тепер можуть самостійно подати запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». Це дає можливість отримати направлення без відвідування ТЦК.
28 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволяє військовозобовʼязаним отримувати електронні направлення на проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).
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Довідка Finance.ua:

  • Як повідомили в Міноборони, у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.
  • Резерв+ допомагає користувачам обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням. Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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