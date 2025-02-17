ТОП-5 найпопулярніших напрямків вакансій в Резерв+ — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших напрямків вакансій в Резерв+ Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

ТОП-5 найпопулярніших напрямків вакансій в Резерв+

Резерв+ пропонує понад 6 тисяч посад у Силах оборони, серед них назвали п’ять найпопулярніших напрямів вакансій.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України

Найпопулярніші напрями такі:

БПЛА.

IT.

Транспорт.

Піхота.

Сервіс рекрутингу в Резерв+ запустився у жовтні минулого року.

Застосунок пропонує понад 6 000 посад, а відгуків на вакансії зафіксовано вже понад 50 000.

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Нагадаємо, військовозобов’язані тепер можуть самостійно подати запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». Це дає можливість отримати направлення без відвідування ТЦК.

28 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволяє військовозобовʼязаним отримувати електронні направлення на проходження військово-лікарських комісій (ВЛК).

Довідка Finance.ua:

Як повідомили в Міноборони, у застосунку Резерв+ став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

Резерв+ допомагає користувачам обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням. Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

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