У IfW Kiel підрахували, скільки західної допомоги Україна отримала за три роки війни (інфографіка) — Finance.ua

У IfW Kiel підрахували, скільки західної допомоги Україна отримала за три роки війни (інфографіка) Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

У IfW Kiel підрахували, скільки західної допомоги Україна отримала за три роки війни (інфографіка)

Західні країни-донори виділили Україні впродовж трьох років війни проти росії близько 267 млрд євро допомоги, тобто понад 80 млрд євро щороку.

Про це йдеться у пресрелізі Кільського інституту світової економіки у ФРН.

«24 лютого 2025 року виповнюється третя річниця вторгнення росії в Україну. Озираючись назад, стає зрозуміло, що західні країни-донори надають безперервний потік допомоги Україні, майже за лінійною тенденцією. Загалом за останні три роки Україні було виділено близько 267 млрд євро допомоги, що становить понад 80 млрд євро на рік», — заявили в Інституті.

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Зокрема, близько 130 мільярдів євро (49%) були виділені на військову допомогу, 118 мільярдів євро (44%) — на фінансову підтримку та 19 мільярдів євро (7%) — на гуманітарну допомогу.

Експерти відзначили, що Європа в цілому випередила США за обсягом допомоги Україні. «Загалом Європа виділила 70 мільярдів євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 мільярди євро військової допомоги. Від США було виділено 64 мільярди євро військової допомоги, а також 50 мільярдів євро фінансових і гуманітарних асигнувань», — додали в Інституті.

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Зазначається, що у перші місяці війни з національних складів країн-донорів було мобілізовано понад 90% військової допомоги.

«Однак у 2023 і 2024 роках більша частина військової допомоги — понад 60% — була замовлена ​​у промисловості та нещодавно вироблена. Ця зміна тенденції особливо помітна у Німеччині, де майже ¾ військової техніки для України замовляється безпосередньо в промисловості. Сполучене Королівство більше покладається на наявні запаси. З країни лише 22% військової допомоги надходить за рахунок нових замовлень. США замовляють 48% своєї військової допомоги Україні в промисловості», — підсумували в Інституті.

Укрінформ За матеріалами:

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