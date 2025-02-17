Кабмін запровадив відшкодування вартості навчання в автошколах для захисників та захисниць з інвалідністю — Finance.ua

Кабмін запровадив відшкодування вартості навчання в автошколах для захисників та захисниць з інвалідністю Сьогодні 13:38 — Особисті фінанси

Кабмін запровадив відшкодування вартості навчання в автошколах для захисників та захисниць з інвалідністю

Захисники та захисниці з інвалідністю тепер можуть відшкодувати вартості навчання в автошколах. Відповідне нововведення запровадив Кабінет Міністрів.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

«Ще один важливий крок до безбар’єрності! Постановою Кабінету Міністрів України № 432 запроваджено механізм відшкодування вартості навчання в автошколах для наших захисників і захисниць з інвалідністю. Це не просто про водіння — це про незалежність та мобільність. Програма „Автошколи для осіб з інвалідністю“ вже змінила життя багатьох людей. А тепер, завдяки рішенню Уряду, ще більше наших військових зможуть здобути необхідні навички за підтримки держави», — написала Павліченко.

Де існують такі школи? За її словами, в Україні працюють адаптовані автошколи, які враховують потреби людей з інвалідністю. Вони функціонують у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровькій, Кіровоградській, та Хмельницькій областях. Крім того, деякі школи пропонують навчання з перекладом жестовою мовою.

«Важливо, щоб кожен, хто повертається до цивільного життя, мав можливість бути незалежним. Продовжуємо працювати над тим, щоб Україна ставала справді безбар’єрною», — написала Катерина Павліченко.

Довідка Finance.ua:

«Автошколи для людей з інвалідністю» — проєкт МВС, який реалізується у рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів».

Мета проєкту — створити ефективну та комфортну систему адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей та потреб.

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