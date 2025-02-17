Українців віком від 25 до 60 років автоматично внесуть до реєстру «Оберіг»: про кого йде мова — Finance.ua

Українців віком від 25 до 60 років автоматично внесуть до реєстру «Оберіг»: про кого йде мова Сьогодні 16:43

Українців віком від 25 до 60 років автоматично внесуть до реєстру «Оберіг»: про кого йде мова

Чоловіків віком від 25 до 60 років будуть автоматично вносити до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Йдеться про ті категорії українців, які зверталися до паспортних сервісів за кордоном до 24 квітня 2024 року, і не тільки.

Які категорії чоловіків будуть автоматично вносити до реєстру «Оберіг»

У постанові Кабміну № 163 мовиться, що зміни вносяться до:

порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Постанова Кабміну визначає, що відтепер чоловіки віком від 25 до 60 років, які звернулися до паспортних сервісів за кордоном до 24 квітня 2024 для оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта та не отримали їх, автоматично будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Дані про це Міноборони передаватиме Державна міграційна служба.

Міграційна служба передаватиме наступні відомості:

відцифрований образ обличчя;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місцеперебування;

реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

У « Судово-юридичній газеті » пояснили, що на підставі цієї інформації Міноборони зможе брати військовозобов’язаних чоловіків на облік. Крім того, також зможуть сформувати військово-обліковий документ в електронній формі.

У постанові Кабміну мовиться, що взяття на військовий облік громадян України віком від 25 до 60 років здійснюється ТЦК за зареєстрованим чи задекларованим їх місцем проживання. Якщо місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано, тоді ТЦК буде брати на облік за місцем, визначеними Генштабом ЗСУ.

Крім того, взяття на військовий облік таких категорій чоловіків проводиться без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Своєю постановою Кабмін також вніс зміни до порядку внесення відомостей до «Оберегу» та громадян чоловічої статі від 16 років. Так, дані про юнаків від 17 до 25 років, зокрема й тих, що перебувають за кордоном, також автоматично вноситимуть до реєстру «Оберіг». Дані про них Міноборони отримуватиме від:

Єдиного державного демографічного реєстру,

відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби,

інших інформаційних систем, реєстрів та баз (банків) даних, серед яких реєстри МВС, Мін’юсту, Державної податкової служби, Прикордонної служби, МОН, Пенсійного фонду та інших.

Крім того, в реєстрі «Оберіг» також автоматично будуть оновлюватися дані про встановлення чи зміну групи інвалідності.

Телеканал 24 За матеріалами:

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