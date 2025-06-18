День фінансів: транспортний безвіз, гроші за інноваційні розробки, кількість офіційних мільйонерів — Finance.ua
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День фінансів: транспортний безвіз, гроші за інноваційні розробки, кількість офіційних мільйонерів

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У середу, 18 червня, стало відомо, скільки офіційних мільйонерів в Україні та хто виграє від інтеграції України з ЄС.
Рішення Верховної Ради:
  • Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства. За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати. Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.
  • Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13271−1, який змінює підхід до відповідальності за порушення у сфері декларування доходів і незаконного збагачення.
Пакет допомоги Україні та нові санкції проти рф.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про постачання безпілотників, гелікоптерів та іншого озброєння на понад 2 мільярди канадських доларів.
Хто виграє від інтеграції України з ЄС.
Польський економічний інститут дослідив, хто виграє від інтеграції України з Європейським Союзом. Згідно зі звітом, хоча Україна буде найбільшим переможцем цього процесу, оскільки її економіка може зрости на цілих 26 відсотків, сусідні країни, тобто країни Центральної Європи, точно не програють.
  • До речі, Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС із січня 2026-го.
🇺🇸 Finance.ua в новому матеріалі розповідає про можливий дефолт США, яка на це пішла реакція від світових ринків та які наслідки це може мати для світової економіки та України зокрема. Детально — у статті нижче:

Ймовірний дефолт США: як Америка може похитнути світову економіку

Гроші за інноваційні розробки.
Мінборони розробляє проєкт постанови, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.
⛽️ До речі, Finance.ua дарує 7 сертифікатів по 1500 грн на пальне. Переможців рандомно обере Телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку. Результати розіграшу будуть опубліковані 24.06.
Офіційні умови за посиланням.

🚗 Взяти участь

Податок на OLX.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував інформацію щодо так званого податку на OLX. За його словами, ідеться не про новий збір, а про давно чинну норму, яку пропонують пом’якшити.
Офіційні мільйонери в Україні.
У 2025 році понад 17 тисяч українців задекларували дохід понад мільйон гривень .Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Державної податкової служби. Порівняно з минулим роком, кількість офіційних мільйонерів зросла на 1,3 тисячі.
  • Також Гетманцев поділився результатами, як паливний ринок виходить із тіні.
Країни, де живуть найбагатші люди.
Найвищий середній рівень багатства на дорослого зафіксовано в Північній Америці — $593 347. Далі йдуть Океанія ($496 696) та Західна Європа ($287 688).
📢 «Переважна частина коштів, які залучає сьогодні уряд для фінансування обороноздатності, повертаються у банківський сектор у вигляді виплат військовим. Таким чином не „висушується“ ліквідність банківського сектору», — повідомила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.
Кому довіряють українці та чи готові залишатися в країні.
Українці відчувають постійне емоційноме виснаження, викликане постійними обстрілами та відсутністю чітких прогнозів завершення війни. Але попри втому, більшість не втрачає віру в перемогу та щасливе майбутнє. Більше деталей — дивіться у дослідженні.
  • При цьому в Мін’єдності відповіли, як збираються повертати українців з-за кордону.
За матеріалами:
Finance.ua
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