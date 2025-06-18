День фінансів: транспортний безвіз, гроші за інноваційні розробки, кількість офіційних мільйонерів — Finance.ua

День фінансів: транспортний безвіз, гроші за інноваційні розробки, кількість офіційних мільйонерів Сьогодні 17:40

У середу, 18 червня, стало відомо, скільки офіційних мільйонерів в Україні та хто виграє від інтеграції України з ЄС.

Рішення Верховної Ради:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства. За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати. Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 13271−1, який змінює підхід до відповідальності за порушення у сфері декларування доходів і незаконного збагачення.

Пакет допомоги Україні та нові санкції проти рф.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про постачання безпілотників, гелікоптерів та іншого озброєння на понад 2 мільярди канадських доларів.

Хто виграє від інтеграції України з ЄС.

Польський економічний інститут дослідив, хто виграє від інтеграції України з Європейським Союзом. Згідно зі звітом, хоча Україна буде найбільшим переможцем цього процесу, оскільки її економіка може зрости на цілих 26 відсотків, сусідні країни, тобто країни Центральної Європи, точно не програють.

До речі, Україна може приєднатися до роумінгової зони ЄС із січня 2026-го.

🇺🇸 Finance.ua в новому матеріалі розповідає про можливий дефолт США, яка на це пішла реакція від світових ринків та які наслідки це може мати для світової економіки та України зокрема. Детально — у статті нижче:

Гроші за інноваційні розробки.

Мінборони розробляє проєкт постанови , який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

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Податок на OLX.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував інформацію щодо так званого податку на OLX. За його словами, ідеться не про новий збір, а про давно чинну норму, яку пропонують пом’якшити.

Офіційні мільйонери в Україні.

У 2025 році понад 17 тисяч українців задекларували дохід понад мільйон гривень .Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Державної податкової служби. Порівняно з минулим роком, кількість офіційних мільйонерів зросла на 1,3 тисячі.

Також Гетманцев поділився результатами, як паливний ринок виходить із тіні.

Країни, де живуть найбагатші люди.

Найвищий середній рівень багатства на дорослого зафіксовано в Північній Америці — $593 347. Далі йдуть Океанія ($496 696) та Західна Європа ($287 688).

📢 «Переважна частина коштів, які залучає сьогодні уряд для фінансування обороноздатності, повертаються у банківський сектор у вигляді виплат військовим. Таким чином не „висушується“ ліквідність банківського сектору», — повідомила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Кому довіряють українці та чи готові залишатися в країні.

Українці відчувають постійне емоційноме виснаження, викликане постійними обстрілами та відсутністю чітких прогнозів завершення війни. Але попри втому, більшість не втрачає віру в перемогу та щасливе майбутнє. Більше деталей — дивіться у дослідженні

При цьому в Мін’єдності відповіли, як збираються повертати українців з-за кордону.

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