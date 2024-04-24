День фінансів: транш від ЄС, клуб білого бізнесу, рішення Сенату США щодо допомоги Україні — Finance.ua

День фінансів: транш від ЄС, клуб білого бізнесу, рішення Сенату США щодо допомоги Україні Сьогодні 17:50

У середу, 24 квітня, про важливі рішення союзників України та українських парламентарів.

Сенат США схвалив допомогу Україні. Сенат США Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі $95,3 млрд. З них $60,8 млрд передбачено для України. Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден.

США одразу виділять пакети для задоволення негайних потреб ЗСУ, а потім працюватимуть над довгостроковою стратегією Києва у боротьбі проти агресії рф. Радник Білого дому Джон Кірбі додав , що після підписання президентом США Джо Байденом законопроєкту про допомогу Українідля задоволення негайних потреб ЗСУ, а потім працюватимуть над довгостроковою стратегією Києва у боротьбі проти агресії рф.

Транш від ЄС. Європейська комісія Європейська комісія оголосила про виділення Україні траншу у 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Загалом цього року Україна очікує отримати в межах програми Ukraine Facility 16 млрд євро.

в червні 2024 року. У Міністерстві економіки заявили , що Україна може отримати транш від Єврокомісії на 1,89 млрд євро

€400 мільйонів. Також Україна отримає від Данії понад

Обмеження для українських чоловіків за кордоном. Україна тимчасово призупинила більшість консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер Україна тимчасово призупинила більшість консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила , що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу.

Нові правила розмитнення авто. В Україні В Україні впровадять онлайн-розмитнення легкових автомобілів через Дію. Вона допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автомобіль за VIN-кодом.

процедуру продажу вживаних авто. Підприємці, які займаються торгівлею автомобілями, більше не повинні будуть реєструвати транспортний засіб на себе. Поки цей законопроєкт прийняли за основу. Також в Україні змінять . Підприємці, які займаються торгівлею автомобілями, більше не повинні будуть реєструвати транспортний засіб на себе. Поки цей законопроєкт прийняли за основу.

Клуб білого бізнесу. Рада Рада схвалила за основу законопроєкт про так званий клуб білого бізнесу. Проєктом закону пропонується запровадження переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Нагадаємо, 27 грудня 2023 року в Україні ухвалили «Національну стратегію доходів до 2030 року». Це дорожня карта реформування податкової та митної системи. Отже, на нас чекають зміни, зокрема, у податковій системі. У новій статті розповімо, як планують реформувати податкову систему, що чекає на ФОПів, та як це вплине на інвестиційну привабливість України:

Рівень облікової ставки. Більшість банкірів Більшість банкірів прогнозують , що Нацбанк знизить облікову ставку на засіданні в четвер із 14,5% до 14%. Серед банкірів лунають і сміливіші оцінки — до 13,5% і навіть 13% річних.

зростання обсягів кредитування бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців та вперше з IV кварталу 2021 року прогнозують підвищення якості кредитного портфеля. Крім того, банки очікують бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців та вперше з IV кварталу 2021 року прогнозують підвищення якості кредитного портфеля.

безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC. Додамо, що українці все активніше йдуть шляхом цифровізації. У минулому році 62% українців оплачували покупки за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC.

Оформлення статусу УБД спростять. Народні депутати Народні депутати підтримали законопроєкт, який значно спрощує процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Прийняття законопроєкту також поліпшить процес визначення статусу та забезпечить захист прав військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.

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