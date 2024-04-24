В ЄС відреагували на обмеження для українських чоловіків за кордоном — Finance.ua

В ЄС відреагували на обмеження для українських чоловіків за кордоном Сьогодні 14:40 — Особисті фінанси

В ЄС відреагували на обмеження для українських чоловіків за кордоном

Україна тимчасово призупинила більшість консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. У Євросоюзі відповіли на запитання, як це вплине на дії європейських урядів щодо переселенців та мігрантів з України.

Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу.

За словами Хіппер, Директива ЄС про тимчасовий захист продовжує функціонувати.

Ми не проводимо розмежування між статтю або статусом військовозобов'язаного, — сказала вона.

Водночас речник Єврокомісії Ерік Мамер додав, що наразі в ЄК не коментують заходів, що вживає український уряд. Єдине, що може зробити європейське відомство зі свого боку — це пояснити, яка зараз ситуація з українцями на території Євросоюзу.

Довідка Finance.ua:

Консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. При цьому Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України за кордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

При цьому видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації, повідомили у «Паспортному сервісі».

Телеканал 24 За матеріалами:

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