Нові правила розмитнення авто: нардепи ВР ухвалили рішення — Finance.ua

Нові правила розмитнення авто: нардепи ВР ухвалили рішення
В Україні впровадять онлайн-розмитнення легкових автомобілів через Дію. Нова процедура покликана усунути з процесу оцінки автомобілів людський фактор.
Нові правила розмитнення прописані у проєкті закону № 10 380. Його 24 квітня прийняла ВР у першому читанні, повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос»).
«Загалом весь процес розмитнення буде онлайн. Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автомобіль за VIN-кодом. Розмитнення авто в Дії може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора. Сподіваюся на якнайшвидше голосування та підтримку у час другого читання», — прокоментував рішення нардепів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як працюватиме онлайн-розмитнення авто
Коли новий закон набуде чинності, фізособи зможуть подавати електронну митну декларацію через програму Дія, а бізнес — через веб-портал Дія. Автори законопроєкту пропонують створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів.
Читайте також: Машина в кредит у 2024 році: як все оформити
Як пояснював Федоров раніше, її сформує Мінцифри на основі даних митниці. В систему буде внесено митну вартість нових легкових автомобілів, що проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із зазначенням марки, моделі, року випуску, типу та обсягу двигуна.
Голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») вказував, що при введенні нової моделі ліквідується одразу кілька схем. Це:
- вказання неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;
- зміни модифікації легкового автомобіля;
- підробка договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);
- зміна показників одометра (штучне збільшення чи зменшення пробігу легкового автомобіля).
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.
Обрати поліс ОСЦПВ 🚗
Поділитися новиною