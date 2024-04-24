Нові правила розмитнення авто: нардепи ВР ухвалили рішення — Finance.ua

Нові правила розмитнення авто: нардепи ВР ухвалили рішення Сьогодні 16:05 — Технології&Авто

Нові правила розмитнення авто: нардепи ВР ухвалили рішення

В Україні впровадять онлайн-розмитнення легкових автомобілів через Дію. Нова процедура покликана усунути з процесу оцінки автомобілів людський фактор.

Нові правила розмитнення прописані у проєкті закону № 10 380 . Його 24 квітня прийняла ВР у першому читанні, повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос»).

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«Загалом весь процес розмитнення буде онлайн. Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автомобіль за VIN-кодом. Розмитнення авто в Дії може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора. Сподіваюся на якнайшвидше голосування та підтримку у час другого читання», — прокоментував рішення нардепів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як працюватиме онлайн-розмитнення авто

Коли новий закон набуде чинності, фізособи зможуть подавати електронну митну декларацію через програму Дія, а бізнес — через веб-портал Дія. Автори законопроєкту пропонують створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів.

Як пояснював Федоров раніше, її сформує Мінцифри на основі даних митниці. В систему буде внесено митну вартість нових легкових автомобілів, що проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із зазначенням марки, моделі, року випуску, типу та обсягу двигуна.

ліквідується одразу кілька схем. Це: Голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу») вказував , що при введенні нової моделі. Це:

вказання неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;

зміни модифікації легкового автомобіля;

підробка договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

зміна показників одометра (штучне збільшення чи зменшення пробігу легкового автомобіля).

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