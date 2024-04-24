Україна отримає від Данії понад €400 мільйонів: на що підуть гроші — Finance.ua

Україна отримає від Данії понад €400 мільйонів: на що підуть гроші Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Україна отримає від Данії понад €400 мільйонів: на що підуть гроші

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Цей документ передбачає виділення данським урядом близько 40 млн євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Підписаний Меморандум передбачає співпрацю з приватним сектором через створений механізм Ukraine Facility з системою позик і гарантій у рамках Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO), який є частиною Дансько-українського фонду, спрямованого на зниження фінансових ризиків, з якими стикаються компанії, що беруть участь у відбудові України», — заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно з досягнутими домовленостями, уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 мільйонів данських крон (приблизно 40 мільйонів євро).Таким чином загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 мільйонів євро.

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Для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський уряд виділить додаткове фінансування до Українського Механізму EIFO на суму 2,85 мільярда данських крон (приблизно 380 мільйонів євро).

Уряди обох країн також опрацьовуватимуть можливості для подальшого співробітництва між данськими компаніями та Україною у сфері суднобудування, пов’язані з військово-морським потенціалом. Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю.

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В Меморандумі також йдеться про підтримку та розвиток співробітництва та ділового партнерства між данським та українським бізнесом у сфері критичної інфраструктури та морської промисловості, а також у ширшому плані - у сфері бізнесу, промисловості та підприємництва.

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