Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України — Finance.ua

Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 40 млн данських крон (приблизно 5,8 млн євро) в українську енергетичну систему. Зокрема, через нещодавні жорстокі російські атаки на інфраструктуру України.

«В останні тижні росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання», — заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

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МЗС зазначає, що, виділивши 40 мільйонів данських крон, Данія допомагає забезпечити надійне електропостачання, а отже, доступ населення до води і тепла протягом майбутньої зими.

Раніше Данія також надала надзвичайний пакет, щоб допомогти Україні підготуватися до енергопостачання в майбутні зими.

Пакет був підготовлений Данським енергетичним агентством у тісній співпраці з українськими партнерами та сприятиме вибору енергетичних технологій і залученню інвестицій, а також може стати основою для донорської допомоги в майбутні зими.

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