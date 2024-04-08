Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України — Finance.ua
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Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Казна та Політика
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Уряд Данії ухвалив рішення виділити 40 млн данських крон (приблизно 5,8 млн євро) в українську енергетичну систему. Зокрема, через нещодавні жорстокі російські атаки на інфраструктуру України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Данії.
«В останні тижні росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання», — заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.
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МЗС зазначає, що, виділивши 40 мільйонів данських крон, Данія допомагає забезпечити надійне електропостачання, а отже, доступ населення до води і тепла протягом майбутньої зими.
Раніше Данія також надала надзвичайний пакет, щоб допомогти Україні підготуватися до енергопостачання в майбутні зими.
Пакет був підготовлений Данським енергетичним агентством у тісній співпраці з українськими партнерами та сприятиме вибору енергетичних технологій і залученню інвестицій, а також може стати основою для донорської допомоги в майбутні зими.
За матеріалами:
РБК-Україна
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