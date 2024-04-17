Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на майже €295 мільйонів — Finance.ua

Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на майже €295 мільйонів Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Данія виділить Україні новий пакет допомоги на майже €295 мільйонів (2,2 мільярда данських крон). Кошти підуть на розвиток морського потенціалу українських військ, а також на безпілотники та виробництво ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії, пише babel.ua

Кошти з пакета залучать для посилення оборонної промисловості України, зокрема для придбання та передачі зброї та боєприпасів, безпілотників та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також для посилення морського потенціалу України.

«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», — сказав міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Пульсен зазначив, що прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс — це нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже €5,9 мільярда (41,4 мільярда данських крон).

У березні Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю в сфері оборонних закупівель в сфері оборонних закупівель. Це сприятиме новим контрактам і модернізації ЗСУ.

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