Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на майже €295 мільйонів — Finance.ua
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Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на майже €295 мільйонів

Казна та Політика
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Данія виділить Україні новий пакет допомоги на майже €295 мільйонів (2,2 мільярда данських крон). Кошти підуть на розвиток морського потенціалу українських військ, а також на безпілотники та виробництво ракет.
Про це повідомило Міністерство оборони Данії, пише babel.ua.
Кошти з пакета залучать для посилення оборонної промисловості України, зокрема для придбання та передачі зброї та боєприпасів, безпілотників та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також для посилення морського потенціалу України.
«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», — сказав міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.
Пульсен зазначив, що прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс — це нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.
Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже €5,9 мільярда (41,4 мільярда данських крон).
  • У березні Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю в сфері оборонних закупівель в сфері оборонних закупівель. Це сприятиме новим контрактам і модернізації ЗСУ.
За матеріалами:
Finance.ua
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