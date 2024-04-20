Данія виділить кошти для своїх компаній, які реалізують бізнес-проєкти в Україні — Finance.ua

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Данія виділить кошти для своїх компаній, які реалізують бізнес-проєкти в Україні

Казна та Політика
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Данія виділить кошти для своїх компаній, які реалізують бізнес-проєкти в Україні
Данія виділить кошти для своїх компаній, які реалізують бізнес-проєкти в Україні
Уряд Данії виділяє додаткові кошти для дансько-українського фонду, який сприяє залученню інвестицій з боку данських компаній в Україну.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Зазначається, що Данія виділить щонайменше 300 млн крон, що еквіваленто $43 млн, для данських компаній, які інвестують та реалізують бізнес-проєкти в Україні.
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У повідомленні вказано, що завдяки дансько-українському фонду було отримано необхідну військову та гуманітарну допомогу.
Зокрема надали широкий спектр комерційного фінансування та інструментів зниження ризиків для компаній, які інвестують і торгують з українськими партнерами.
«Це важливий вклад у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор. І данський бізнес вже цей вклад робить. Понад 100 компаній здійснюють комерційну діяльність з Україною», — сказала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
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Як повідомили данські урядовці, вони й надалі допомагатимуть Україні, бо від цього залежить доля всього світу.
Тому було вирішено розширити можливості фонду, щоб данські компанії активніше інвестували в Україну і були захищені від потенційних ризиків.

Для чого створили фонд

У відомстві нагадали, що дансько-український фонд заснували у березні 2023 року, щоб координувати зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах.
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Зокрема створено державну схему позик та гарантій під управлінням Данського експортно-інвестиційного фонду (ДЕІФ) з першим виділеним траншем на суму $144 млн, що націлена на реконструкцію критичної інфраструктури України.
Передбачалося, що Данський експортно-інвестиційний фонд фінансуватиме проєкти із залученням до 50% українського компонента.
При цьому, головною умовою фінансування є те, що економічний інтерес данської сторони має перевищувати 30% вартості контракту.
За матеріалами:
Finance.ua
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