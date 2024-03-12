Данія збудує в одному з міст України 410 квартир та дитсадок для людей, які втратили житло — Finance.ua

Данія збудує в одному з міст України 410 квартир та дитсадок для людей, які втратили житло Сьогодні 19:15 — Нерухомість

Данія збудує в одному з міст України 410 квартир та дитсадок для людей, які втратили житло

Данія збудує у Чернігові 410 квартир та дитячий садок на 200 місць для родин, які залишилися без житла через російську агресію. Це найбільша приватна інвестиція в забудову Чернігова.

Про це повідомляє виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Читайте також Кубраков про зруйновані міста: Відбудувати їх у колишньому вигляді неможливо

«Сьогодні данська сторона має підписати контракт з нашим комунальним підприємством, чим завершить багатомісячну процедуру наших перемовин, які розпочинав ще мер Владислав Атрошенко. Наша мета — залучити найбільшу приватну інвестицію на відновлення Чернігова», — написав він.

Ломако додав, що наступного тижня має відбутися оголошення тендеру на дизайн 7 будинків.

«Далі буде виготовлення проєкту (проєктант також визначатиметься на прозорому тендері) та конкурс на вибір забудовника. Це все має відбутися до кінця 2024 року. А вже в лютому 2025 планується старт будівництва. За робочим планом, 7 будинків та дитсадок мають бути завершені до кінця I півріччя 2027 року», — написав Ломако.

Читайте також У яких містах України найдешевше та найдорожче орендувати квартиру — аналітика OLX

Нагадаємо, уже 1000 українських родин придбали нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло, і за останній місяць кількість угод купівлі-продажу житла в обмін на житловий сертифікат єВідновлення зросла вдвічі.

Найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат єВідновлення, зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках — 684.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.