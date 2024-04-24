Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ — Finance.ua
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Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ

Кредит&Депозит
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Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ
Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ
Національний банк України (НБУ) знизить облікову ставку на засіданні в четвер із 14,5% до 14%, прогнозує більшість банкірів, опитаних агентством «Інтерфакс-Україна», хоча лунають і сміливіші оцінки — до 13,5% і навіть 13% річних.
«Фактична інфляція в березні знову виявилася кращою за очікування ринку, що посилило ймовірність зниження облікової ставки НБУ 25 квітня ще на 50 б.п. — до 14%. Водночас ми вважаємо досить низькими шанси, що НБУ знизить ставку більш суттєво», — сказав агентству головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.
«Моя особиста думка, що і надалі знижуватимуть поступово (облікову ставку. — Ред.), я очікую, що ще мінімум на піввідсотка… хоча не виключаю, що можуть і більше знизити», — поділився очікуваннями начальник управління міжбанківських операцій ПриватБанку Микита Мишаков.
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За його словами, такому зниженню сприяє позитивна динаміка інфляції та намір Нацбанку здешевити для держави обслуговування внутрішнього боргу за ОВДП і загалом держборгу.
Голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий також очікує зниження ставки в четвер на 0,5 в.п., водночас допускає і зниження на 1 в.п. — до 13,5% річних.
Він вважає, що для такого кроку присутні стимулюючі фактори у вигляді низької інфляції, рекордного запасу золотовалютних резервів і зростання залишків на рахунках фізичних і юридичних осіб.
«Рішення про виділення додаткової військової та фінансової допомоги точно позитивно позначиться і на настроях на валютному ринку. Таке рішення матиме і позитивний ефект на відновлення кредитування (хочу нагадати, що НБУ наразі працює над Стратегією відновлення кредитування), а відтак і додаткового стимулювання економічного відновлення», — додав банкір.
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Він зазначив, що важливим фактором для рівня зниження облікової ставки є і стратегія регулятора щодо часу впровадження другого етапу валютної лібералізації.
Голова правління Юнекс Банку Іван Світек також очікує зниження облікової ставки на наступному засіданні в межах 0,5−1 в.п.
«Рекордно низька інфляція в березні, яку в Україні активно порівнювали з американською, дає привід для сміливих монетарних рішень. Однак не варто забувати і про широкий набір ризиків, що стримують різке зниження ставки: від воєнних ризиків до бюджетних та інфляційних. Тому, думаю, все ж таки буде ухвалено рішення про помірне зниження облікової ставки до 14%», — поділився очікуваннями Світек.
Найсміливіший прогноз дав директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв — від 0,5 до 1,5%. «Облікова ставка максимально може знизитися до 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами — до 16%», — вважає він.

Довідка Finance.ua:

  • 14 березня правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5%;
  • 25 січня НБУ вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15%;
  • 15 грудня 2023 року Нацбанк знизив облікову ставку до 15%;
  • 27 жовтня 2023 року правління НБУ ухвалило рішення встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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