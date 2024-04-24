У Білому домі розповіли, як розподілятиметься допомога Україні після надання $61 млрд — Finance.ua

У Білому домі розповіли, як розподілятиметься допомога Україні після надання $61 млрд Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

У Білому домі розповіли, як розподілятиметься допомога Україні після надання $61 млрд

Після підписання президентом США Джо Байденом законопроєкту про допомогу Україні США одразу виділять пакети для задоволення негайних потреб ЗСУ, а потім працюватимуть над довгостроковою стратегією Києва у боротьбі проти агресії рф.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі.

«путін вважає, що може тягнути час, тож маємо спробувати надолужити частину цього часу. Отже, щойно президент отримає законопроєкт на свій стіл та підпише його, ви побачите, що ми надамо ті можливості, які їм (українській стороні. — Ред.) найбільше потрібні зараз», — сказав він.

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Він розповів, що після цього впродовж літніх та осінніх місяців, США продовжать спілкування з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо відсічі російської агресії. На основі взаємодії будуть адаптовані наступні пакети підтримки України з метою задоволення цих потреб, додав радник адміністрації Байдена.

Кірбі також підтвердив оцінки, що зволікання американським Конгресом з ухваленням пакета допомоги для України однозначно вплинуло на ситуацію на полі бою, а також на безпеку мирних громадян.

«Коли росіяни запускають ці масові атаки із БПЛА та ракетами, вони чудово усвідомлюють, що українці зможуть збити лише частину з них, інші пройдуть», — зазначив Кірбі.

За його словами, за таким же принципом російські сили діють на сході України, зокрема, в районі Авдіївки, щоби скористатися дефіцитом боєприпасів ЗСУ.

Радник підкреслив, що у Білому домі очікують ухвалення законопроєкту з допомогою для України Сенатом США, і коли він потрапить до Білого дому, Байден підпише його якомога швидше.

«Я також можу вас запевнити, що дуже швидко після цього ви побачите перший пакет допомоги в галузі безпеки для України», — додав Кірбі.

Нагадаємо, Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі $95,3 млрд. З них $60,8 млрд передбачено для України. Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден.

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