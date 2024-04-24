В Україні змінять процедуру продажу вживаних авто: законопроєкт прийняли за основу — Finance.ua

В Україні змінять процедуру продажу вживаних авто: законопроєкт прийняли за основу Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

В Україні змінять процедуру продажу вживаних авто: законопроєкт прийняли за основу

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 9083 , який дозволить змінити процедуру продажу вживаних авто.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко в Telegram.

«ВР за основу прийняла проєкт про порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі. Йдеться про зміну процедури продажу вживаних авто», — сказано в повідомленні.

Що пропонують депутати

Законопроєктом пропонується звільнити суб'єкти господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю ТЗ та їх складовими частинами, що перебувають на обліку в Головному сервісному центрі МВС, від обов’язку перереєстровувати на себе вживані ТЗ, якщо вони придбані для подальшого перепродажу.

Таким фірмам достатньо буде укласти два договори купівлі-продажу: з попереднім власником і наступним.

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А замість перереєстрації транспортного засобу із продавця на підприємство власник сам зніматиме його з реєстрації до передачі суб'єкту господарювання для подальшого продажу.

Також пропонується вести обмін даними про транспортні засоби в електронній формі.

Приклад інших країн

Геращенко зазначила, що такі правила успішно працюють у розвинених західних країнах, зокрема, у США, Німеччині і Польщі, де автодилери без будь-яких обмежень можуть скуповувати вживані автомобілі для подальшого продажу без їх державної перереєстрації на себе. Такі авто реєструють уже на кінцевого покупця.

Зараз комісійні майданчики, викуповуючи авто, не укладають офіційний договір купівлі-продажу, а беруть нотаріальну довіреність у колишнього власника і перереєстровують авто вже потім, коли знаходять на нього покупця. Як наслідок, ці операції ніде не фіксуються, не відображаються у бухгалтерії компанії і, відповідно, з них не сплачують жодних податків.

Скільки отримує держава від продажу авто

За її словами, в умовах війни надходження до державного бюджету України від автомобільного ринку стали другими за величиною після надходжень від бізнесу, пов’язаного з торгівлею нафтопродуктами.

Лише у 2022 році українці перепродали з рук в руки майже 712 тисяч легкових автомобілів (і це лише офіційні операції). А обсяги торгівлі вживаними авто щонайменше у 18 разів перевершують продаж нових.

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Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також додав , що законопроєкт передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами.

«Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки», — написав нардеп в Telegram.

Він додав, що ринок вживаних авто до війни складав 1,7 млн авто на рік. У 2023 році - 780 тисяч.

«Цього року очікуємо 1,5 млн. І тільки 2,5% від цього продаються в білу. Від продажу автівки в білу держава отримує в середньому 19,8 тис. грн. Від продажу в чорну — 0», — підсумував нардеп.

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