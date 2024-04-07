Стало відомо, скільки років українцю потрібно працювати, щоб накопичити кошти на автомобіль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Стало відомо, скільки років українцю потрібно працювати, щоб накопичити кошти на автомобіль

Особисті фінанси
93
Стало відомо, скільки років українцю потрібно працювати, щоб накопичити кошти на автомобіль
Стало відомо, скільки років українцю потрібно працювати, щоб накопичити кошти на автомобіль
За умови, що українець із середньою зарплатнею відкладатиме щомісяця з неї 20%, йому знадобиться майже 21 з половиною рік, щоб назбирати на власний новий автомобіль. Водночас, щоб придбати вживане авто — 5,2 року.
Про це пише «Телеграф».
Читайте також
Для підрахунки взяли автомобіль Toyota Corolla. На офіційному сайті дилера в Україні, Toyota Corolla коштує від 894 870 грн.
Як повідомляє Держстат, за підсумками 2023 року середня заробітна плата українця — 17 442 гривні.
Якщо українець буде відкладати щомісяця п’яту частину від зарплати, а це 3488,4 гривні, то, щоб назбирати на машину, йому потрібно буде ще 256,47 місяців. Це майже 21 з половиною рік.
У виданні зазначили, що це орієнтовний розрахунок, який не враховує можливі зміни розміру середньої заробітної плати, вартості авто та інших показників у майбутньому.
Читайте також

Скільки потрібно збирати, щоб купити вживане авто?

За даними Інституту досліджень авторинку, середня ціна вживаного легковика у продажу за 2023 року склала $5700. Це 222 300 гривень.
При тих же умовах (розмір середньої зарплати і відкладання 20% з неї) українцю знадобиться близько 63 місяців або 5,2 року.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.