Стало відомо, скільки років українцю потрібно працювати, щоб накопичити кошти на автомобіль — Finance.ua

Стало відомо, скільки років українцю потрібно працювати, щоб накопичити кошти на автомобіль
За умови, що українець із середньою зарплатнею відкладатиме щомісяця з неї 20%, йому знадобиться майже 21 з половиною рік, щоб назбирати на власний новий автомобіль. Водночас, щоб придбати вживане авто — 5,2 року.
Про це пише «Телеграф».
Для підрахунки взяли автомобіль Toyota Corolla. На офіційному сайті дилера в Україні, Toyota Corolla коштує від 894 870 грн.
Як повідомляє Держстат, за підсумками 2023 року середня заробітна плата українця — 17 442 гривні.
Якщо українець буде відкладати щомісяця п’яту частину від зарплати, а це 3488,4 гривні, то, щоб назбирати на машину, йому потрібно буде ще 256,47 місяців. Це майже 21 з половиною рік.
У виданні зазначили, що це орієнтовний розрахунок, який не враховує можливі зміни розміру середньої заробітної плати, вартості авто та інших показників у майбутньому.
Скільки потрібно збирати, щоб купити вживане авто?
За даними Інституту досліджень авторинку, середня ціна вживаного легковика у продажу за 2023 року склала $5700. Це 222 300 гривень.
При тих же умовах (розмір середньої зарплати і відкладання 20% з неї) українцю знадобиться близько 63 місяців або 5,2 року.
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