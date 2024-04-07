Які авто на українському ринку найдорожче обслуговувати — Finance.ua

Які авто на українському ринку найдорожче обслуговувати Сьогодні 05:04 — Технології&Авто

Які авто на українському ринку найдорожче обслуговувати

Експерти Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline дослідили сферу надання послуг з технічного обслуговування автомобілів в Україні, і визначили найдорожчі в обслуговуванні моделі.

Фахівці склали список цілком реальних найбільших рахунків, які отримували деякі власники автомобілів, замовивши їхній ремонт:

339 600 грн сплатив власник BMW X5 2012 р.в., який звернувся зі скаргами на дивний стук у двигуні. Врешті довелося «відкапіталити» силовий агрегат, який перед цим, до речі, був «прошитий» для збільшення потужності.

У 353 300 грн обійшовся ремонт немолодого Volkswagen Touareg 2006 р.в., у якому теж постало питання «капіталки» двигуна та низки робіт з ходовою частиною.

Чимала інвестиція, щоб поставити це авто на «повний хід», якщо зважити на те, що за ранні випуски Touareg просять приблизно стільки ж, як обійшовся цей ремонт.

354 600 грн заплатив власник BMW 5 Series GT 2011 р.в. за ремонт двигуна, у якому під час заміни сальника колінвала було виявлено проблеми з вкладишами.

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У 523 400 грн обійшовся ремонт двигуна ще одного кросовера BMW Х5, виготовленого у 2012 році.

За заміну чотирьох модулів пневмопідвіски 559 800 грн віддав власник Mercedes-Benz S-Class 2014 року. За ці гроші в Україні можна купити 2−3 річне авто.

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