З’явились фото нового електрокросовера Fiat до презентації — Finance.ua

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З’явились фото нового електрокросовера Fiat до презентації

Технології&Авто
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З’явились фото нового електрокросовера Fiat до презентації
З’явились фото нового електрокросовера Fiat до презентації, Фото: Stellantis
Оприлюднені офіційні фото зарядженої версії компактного Fiat 600. Недорогий спортивний кросовер презентують у червні.
Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
Світлини показали до 75-річчя компанії Abarth, адже саме вона виконала тюнінг Fiat 600.
Нову модель назвали Abarth 600e. На фото попала дебютна лімітована версія моделі Scoprionissima, яку випустять накладом у 1949 екземплярів, аби відзначити рік заснування Abarth.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
За основу взяли електромобіль Fiat 600e. Він отримав агресивні передній і задній бампери, 20-дюймові диски та обвіс. Його крила розширені, а на даху встановлено спойлер.
Салон Abarth 600e оздоблений шкірою та алькантарою з контрастними швами. Електромобіль Fiat отримав спортивні кермо та сидіння, а на цифровій панелі приладів і 10-дюймовому тачскріні мультимедіа змінена графіка.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Новий Abarth 600e оснащений 240-сильним електромотором і зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 7 секунд. Спеціальний акустичний синтезатор відтворюватиме звук бензинового двигуна.
До того ж, кросовер Fiat 600 Abarth оснастили самоблокувальним диференціалом та збільшеними гальмами, а підвіску доопрацювали.
За матеріалами:
Фокус
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