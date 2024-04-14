Техогляд авто: де найдешевше та найдорожче пройти в Україні — Finance.ua

Техогляд авто: де найдешевше та найдорожче пройти в Україні Сьогодні 22:04 — Особисті фінанси

Техогляд авто: де найдешевше та найдорожче пройти в Україні, Фото: Pixabay

Деяким категоріям транспортних засобів необхідно кожного року проходити технічний огляд. Якщо цього не робити, водій може отримати штраф або ж навіть позбавлення водійського посвідчення. Найдешевше техогляд зробити у Луцьку та Тернополі, найдорожче — в Одесі.

Про це пише «Телеграф».

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Скільки коштує проходження техогляду авто в Україні

Вартість техогляду транспортних засобів в Україні варіюється залежно від населеного пункту та типу транспортного засобу.

Ціни на техогляд починаються від 1000 гривень і досягають 2050 грн і більше.

Найдешевше пройти ТО для легкових автомобілів у Луцьку, Львові та Тернополі, де вартість послуги складає 1000 грн.

Найдорожче ж обійдеться технічний огляд авто в Одесі — 1700 грн.

Ціна за цю процедуру у Києві - від 1350 грн.

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За вантажні автомобілі масою до 3,5 тонн потрібно буде заплатити від 1000 грн і до 1650 грн, вантажні автомобілі масою від 3,5 тонн і причепи до них — від 1300 до 1800 грн.

Така ж послуга для великих тягачів масою від 12 тонн коштує від 1650 і до 2050 грн.

Інфографіка: Телеграф

Якщо техогляд пройдено успішно, власник авто отримує відповідний сертифікат. У ньому засвідчено стан авто і відповідність його усім нормам.

Якщо ж машина не проходить техогляду, власнику надають Акт невідповідності.

Додамо, для проходження техогляду потрібен, власне, сам транспортний засіб, а також техпаспорт на нього.

Якщо техконтроль проходить не власник авто, а представник власника, необхідна довіреність. Також потрібен паспорт громадянина України.

Якщо автомобіль обладнано спеціальними елементами конструкції, на кшталт проблискових маячків чи газобалонного обладнання, потрібно пред’явити документи на них.

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Телеграф За матеріалами:

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