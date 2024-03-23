Який на вигляд та скільки коштує новий кросовер Dacia Duster Essential (фото) — Finance.ua

Який на вигляд та скільки коштує новий кросовер Dacia Duster Essential (фото)
Новий кросовер Dacia Duster отримав доступну початкову версію Essential. Кросовер уже надійшов у продаж в Євросоюзі за ціною від 19 290 євро.
Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.
Кросовер Dacia Duster Essential має простіший вигляд, аніж решта версій моделі. У нього 16-дюймові стальні колеса, бампери без сірого декору і не пофарбовані дверні ручки та дзеркала.
У салоні встановлені звичайні циферблати приладів, а на місці центрального дисплею знаходиться пластикова заглушка. До того ж, внутрішнє оздоблення простіше, аніж у дорожчих версій Duster 2024.
Разом із тим, базова комплектація Dacia Duster розширена. Передбачені кондиціонер, аудіопідготовка, парктронік, датчик світла, круїз-контроль, а також системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху та розпізнавання дорожніх знаків.
Кросовер Dacia Duster Essential пропонують лише з 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с., 6-ступінчастою механічною КПП і переднім приводом. У якості опції моделі пропонують заводське ГБО.
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