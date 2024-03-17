Geely презентує електрокар для міста, який коштує, як мотоцикл (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Geely презентує електрокар для міста, який коштує, як мотоцикл (фото)

Технології&Авто
39
Geely презентує електрокар для міста, який коштує, як мотоцикл (фото)
Geely презентує електрокар для міста, який коштує, як мотоцикл (фото), Фото: CarNewsChina
Опубліковано перші фото компактного бюджетного електрокара Zhidou Rainbow.
За даними CarNewsChina, на китайському авторинку він дебютує у квітні.
Читайте також
Zhidou Rainbow має стати першою моделлю китайської компанії, випущеної після банкрутства. Це стало можливим завдяки концерну Geely, який викупив та відродив бренд.
Новинка позиціонується як прямий конкурент QQ Ice Cream від Chery і Wuling Hongguang Mini EV. Це означає, що її ціна становитиме близько 4−5 тис. доларів.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Візуально Zhidou Rainbow схожий на своїх конкурентів. Він отримав незграбний дизайн з коротким капотом, вертикальними задніми стійками даху та невеликими звисами кузова. Фари та ліхтарі у електрокара діодні.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Бюджетний електромобіль важить 800 кг. При цьому його вантажопідйомність становить 300 кг.
У салоні Zhidou Rainbow можуть розміститися чотири особи. Відомо, що електромобіль поставлятиметься на ринок із 27- та 41-сильною силовими установками. Ємність тягової батареї становить 17,3 кВт*год. Цього достатньо для забезпечення запасу ходу 205 км.
За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.