Geely презентує електрокар для міста, який коштує, як мотоцикл (фото) — Finance.ua

Geely презентує електрокар для міста, який коштує, як мотоцикл (фото) Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Geely презентує електрокар для міста, який коштує, як мотоцикл (фото), Фото: CarNewsChina

Опубліковано перші фото компактного бюджетного електрокара Zhidou Rainbow.

За даними CarNewsChina, на китайському авторинку він дебютує у квітні.

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Zhidou Rainbow має стати першою моделлю китайської компанії, випущеної після банкрутства. Це стало можливим завдяки концерну Geely, який викупив та відродив бренд.

Новинка позиціонується як прямий конкурент QQ Ice Cream від Chery і Wuling Hongguang Mini EV. Це означає, що її ціна становитиме близько 4−5 тис. доларів.

Фото: CarNewsChina

Візуально Zhidou Rainbow схожий на своїх конкурентів. Він отримав незграбний дизайн з коротким капотом, вертикальними задніми стійками даху та невеликими звисами кузова. Фари та ліхтарі у електрокара діодні.

Фото: CarNewsChina

Бюджетний електромобіль важить 800 кг. При цьому його вантажопідйомність становить 300 кг.

У салоні Zhidou Rainbow можуть розміститися чотири особи. Відомо, що електромобіль поставлятиметься на ринок із 27- та 41-сильною силовими установками. Ємність тягової батареї становить 17,3 кВт*год. Цього достатньо для забезпечення запасу ходу 205 км.

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