Samsung та Toyota працюють над принципово новими батареями для електромобілів — Finance.ua

Samsung та Toyota працюють над принципово новими батареями для електромобілів Сьогодні 07:49 — Технології&Авто

Samsung та Toyota оголошують про свою роботу над новими твердотілими автомобільними батареями, які мають з’явитись у 2027 році.

Підрозділ Samsung із виробництва акумуляторів SDI оголосив, що розпочне масове виробництво твердотілих батарей у 2027 році, і що деталі, які він вироблятиме, матимуть щільність енергії 900 ват-годин на літр (Wh/L) — результат, якого літій-іонні батареї намагаються досягти з великими труднощами.

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Твердотілі батареї також є більш стійкими, ніж літій-іонні, які з часом стають менш ефективними, а також можуть загорятися навіть після незначних пошкоджень.

Samsung також заявляє, що ці батареї зможуть служити до 20 років терміном служби та здатністю заряджатися до 80% за дев’ять хвилин.

Якщо Samsung зможе виробляти свої твердотілі блоки живлення в достатній кількості, це може дати поштовх ринку електромобілів, збільшивши запас ходу.

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На жаль, Samsung не оголосила детальних специфікацій того, що постачатиме у 2027 році, зазначивши лише, що змінюватиме обсяги виробництва, залежно від попиту. Автовиробники завжди обережні перед впровадженням нових технологій, тому ці батареї навряд чи з’являться в автомобілях 2027 року.

Toyota, однак, має більш конкретні плани щодо батарей для електромобілів. Японський гігант оголосив, що поглине своє 28-річне спільне підприємство з виробництва електричних батарей з Panasonic.

За нерозголошену суму Primearth EV Energy (PEVE) стане дочірньою компанією Toyota з кінця березня, щоб «посилити свої можливості у масовому виробництві автомобільних акумуляторів», як заявляє японський автовиробник.

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PEVE виробляє призматичні нікель-метал-гідридні (Ni-MH) та літій-іонні (Li-ion) акумуляторні батареї для гібридних електромобілів (HEV), включаючи Toyota Prius. Наразі компанія планує також зайнятися виробництвом акумуляторних електромобілів (BEV) та гібридних електромобілів, що підключаються до мережі (PHEV).

Toyota заявила, що розширення асортименту дозволить їй гнучко реагувати на попит на акумулятори, а також сприятиме подальшому підвищенню конкурентоспроможності масового виробництва.

PEVE буде не єдиною компанією за підтримки Toyota, яка виробляє батареї для BEV і PHEV, оскільки спільне підприємство Panasonic, Prime Planet Energy & Solutions (PPES) вже працює на цих ринках.

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Наразі Toyota постачає свої BEV-батареї від PPES та китайської CATL. На першу з них Toyota все ще витрачає гроші. Вона пообіцяла виділити 2,5 мільярда доларів США на розширення заводу з виробництва акумуляторів PPES у Північній Кароліні у 2022 році.

Panasonic також вкладає гроші в PPES. Минулого літа вона ліквідувала свій бізнес з виробництва рідкокристалічних дисплеїв і вклала кошти у завод із виробництва акумуляторів PPES.

Чотирирічна компанія PPES на 49% належить Panasonic HD і на 51% - Toyota, тоді як PEVE на 80,5% належить Toyota і на 19,5% - Panasonic.

Попри довгострокові інвестиції в PEVE і короткострокові інвестиції в PPES, Toyota сприймається як компанія, яка повільно впроваджує електромобілі. У 2023 році компанія навіть змінила генерального директора, щоб отримати доступ до більшої кількості електромобілів. Акіо Тойода був замінений колишнім керівником Lexus Кодзі Сато.

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