Karma представила електроседан Gyesera — Finance.ua

Karma представила електроседан Gyesera Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

Karma представила електроседан Gyesera, Фото: avtomir.ua

Каліфорнійська марка Karma, яка цього року відзначає 10-річний ювілей, представила свою другу модель після відродження. Електричний седан Gyesera дебютував на конкурсі елегантності Amelia Island Concours D’Elegance в американському штаті Флорида.

Gyesera — повнопривідний седан. У рух його приводить силова установка з двох двигунів, встановлених по одному на кожну осі. Загальна потужність складає 590 к. с, крутний момент — 940 Нм. Новинка поступається «первістку» бренду після перезапуску — купе Kaveya — майже вдвічі, і приблизно на 100 к.с. програє Tesla Model S без приставки Plaid.

Фото: avtomir.ua

З місця до 97 км/год Gyesera розганяється за 4,2 секунди, а максимальна швидкість становить 217 км/год. Акумулятор тільки один — літій-іонний ємністю 120 кВт-год. Він забезпечує до 402 кілометрів без підзаряджання.

Новинка побудована на алюмінієвій просторовій рамі та оснащена підвіскою типу SLA з важелями нерівної довжини. Кузовні панелі виготовлені з вуглецевого волокна та алюмінію. Маса автомобіля — 2404 кілограми. За розміром він більший за Tesla Model S, але менший за Mercedes-Benz EQS: довжина, ширина та висота дорівнюють 5077, 2004 та 1330 міліметрів відповідно; колісна база — 3160 міліметрів.

Фото: avtomir.ua

Подробиці про оснащення «найкрутішого GT на дорозі», як називають Gyesera в Karma, поки не розкриваються. Однак обіцяно, що електромобіль буде ексклюзивнішим, ніж Porsche Taycan і навіть Cadillac Celestiq. Забронювати Gyesera можна за п’ять тисяч доларів депозиту. Постачання розпочнеться наприкінці нинішнього року, а загальний наклад становитиме не більше двох тисяч примірників.

Karma Automotive — наступниця збанкрутілої Fisker Automotive, яку у 2014 році купила китайська фірма Wanxiang. Торік було оголошено про ребрендинг та перетворення марки на виробника люксових електрокарів. Першим дебютувало купе Kaveya з максимальною потужністю майже 1200 к.с.

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