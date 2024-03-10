Hyundai презентував новий електрокросовер Ioniq 5 (фото) — Finance.ua

Hyundai презентував новий електрокросовер Ioniq 5 (фото) Сьогодні 02:26 — Технології&Авто

Hyundai презентував новий електрокросовер Ioniq 5 (фото), Фото: Hyundai

Південнокорейська компанія Hyundai офіційно презентувала оновлену версію електричного кросовера — Ioniq 5. Так, новий варіант цієї моделі отримав збільшений запас ходу, а також «спортивну» версію.

Про це повідомили на офіційному сайті виробника.

Тепер цей автомобіль має іншу передню частину, більш потужні бампери, збільшений спойлер та нові колісні диски з аеродинамічним дизайном.

Окрім того, Hyundai Ioniq 5 тепер матиме більш потужну батарею та збільшений запас ходу (+30 км). Також з’явилася нова версія N Line з більш агресивним дизайном та 20-дюймовими дисками.

Фото: Hyundai

Зазначається, що в рамках оновлення корейська компанія збільшила ємність акумулятора Hyundai Ioniq 5 від 77,4 до 84 кВт/год. Сам автомобіль став на 20 мм довше.

В авто замінили кермо, а на верхній частині центральної панелі встановили фізичну кнопку для управління функціями, що часто використовуються. Бездротова зарядка смартфонів переміщена до центрального підлокітника.

Фото: Hyundai

Ще були посилені двері та задні стійки, що зробило кузов електрокара жорсткішим. Новий Hyundai Ioniq 5 N Line, своєю чергою, отримав спортивні кермо та крісла, а також особливу двоколірну обробку та змінену графіку віртуальної панелі приладів.

Стандартний електромобіль Hyundai Ioniq 5 буде доступний у версіях потужністю від 170 до 325 кінських сил із заднім або повним приводом. Заряджений Ioniq 5 N має 650-сильну установку.

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Щодо ринку продажу, то поки ця модель доступна лише в Південній Кореї, де продаж стартує в березні. Згодом її можна буде придбати й на інших ринках.

Додамо, в Україні актуальна версія Hyundai Ioniq 5 пропонується із батареями ємністю 58 і 77,4 кВт/год. Ціни на електромобіль стартують від 1 770 100 грн — за 177-сильну версію.

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