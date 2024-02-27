Hyundai розпочав дорожні тести оновленого великого кросовера Palisade (фото) — Finance.ua

Hyundai розпочав дорожні тести оновленого великого кросовера Palisade (фото) Сьогодні 07:56 — Фондовий ринок

На тестових дорогах з’явився оновлений великий кросовер Hyundai Palisade. Фотографії з випробувань, які опублікував портал CarBuzz, дозволяють виявити деякі особливості дизайну новинки.

Палісад закутали у важкий камуфляжем, проте вже наразі помітно, що стилістика кросовера нагадує більш незграбну стилістику нового Santa Fe. Він має вертикальну решітку радіатора, горизонтальний капот і багатоярусні фари.

У салоні моделі буде масивне кермо та широкий центральний тунель. Крім того, в автомобілі буде встановлено комплекс дисплеїв, що інтегровані у передню панель.

Очікується, що нове покоління Palisade відмовиться від дизельного 2,2-літрового двигуна. Ймовірно, кросовер отримає силову гібридну установку на базі чотирициліндрового мотора. Крім цього, в моделі буде покращена система безпеки та нові функції комфорту.

Офіційна прем'єра нового Hyundai Palisade очікується наступного року. Автомобіль буде доступний у варіантах з п’ятьма та сімома сидіннями.

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