Hyundai розпочав дорожні тести оновленого великого кросовера Palisade (фото) — Finance.ua
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Hyundai розпочав дорожні тести оновленого великого кросовера Palisade (фото)

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На тестових дорогах з’явився оновлений великий кросовер Hyundai Palisade. Фотографії з випробувань, які опублікував портал CarBuzz, дозволяють виявити деякі особливості дизайну новинки.
Палісад закутали у важкий камуфляжем, проте вже наразі помітно, що стилістика кросовера нагадує більш незграбну стилістику нового Santa Fe. Він має вертикальну решітку радіатора, горизонтальний капот і багатоярусні фари.
У салоні моделі буде масивне кермо та широкий центральний тунель. Крім того, в автомобілі буде встановлено комплекс дисплеїв, що інтегровані у передню панель.
Очікується, що нове покоління Palisade відмовиться від дизельного 2,2-літрового двигуна. Ймовірно, кросовер отримає силову гібридну установку на базі чотирициліндрового мотора. Крім цього, в моделі буде покращена система безпеки та нові функції комфорту.
Офіційна прем'єра нового Hyundai Palisade очікується наступного року. Автомобіль буде доступний у варіантах з п’ятьма та сімома сидіннями.
За матеріалами:
mmr.ua
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