В Україні підрахували кількість електромобілів — Finance.ua

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В Україні підрахували кількість електромобілів

Технології&Авто
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В Україні підрахували кількість електромобілів
В Україні підрахували кількість електромобілів
У лютому українці придбали 6,1 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 166,2% більше, ніж було у лютому минулого 2023 року, та на 10% більше, ніж було у січні-2024.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
eauto.org.ua
eauto.org.ua
Серед загальної кількості електричних авто у лютому 99,4% були легковими, вантажними — 0,6% (34 шт.).
Станом на початок 2024 року загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 93 936 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 91 659 легкових, 2 272 вантажних та 5 автобусів.

Електромобілі — внутрішній ринок

Лідерами на українському внутрішньому ринку електромобілів є три марки. Найпотужніша конкуренція розгортається між Nissan, якому вдається утримувати впродовж майже 10 років першість завдяки найдоступнішому й тому наймасовішому електрокару Nissan Leaf, однак його наздоганяє Tesla.
Також набирають обсягів торги електричними Volkswagen — порівняно недорогими e-Golf та китайського походження кросоверами ID.4.
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У Топ-10 окремих моделей перше місце на внутрішньому ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів займає Nissan Leaf. У лютому щодо таких уклали 457 угод купівлі-продажу.
На другій сходинці Tesla Model 3, щодо якої уклали 190 угод, на третій — Volkswagen ID.4 (134 шт.), який щомісяця просувається на один щабель вище.
Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку у лютому 2024 року:
  1. Nissan Leaf — 457 шт.
  2. Tesla Model 3 — 190 шт.
  3. Volkswagen ID.4 — 134 шт.
  4. Tesla Model Y — 114 шт.
  5. Volkswagen e-Golf — 94 шт.
  6. Tesla Model S — 92 шт.
  7. Renault ZOE — 82 шт.
  8. BMW i3 — 48 шт.
  9. Hyundai Kona — 46 шт.
  10. Audi E-Tron — 43 шт.

Електромобілі — імпорт вживаних

Якщо на внутрішньому ринку, який формувався фактично понад 10 років, лідирує Nissan, сегмент імпорту, який реагує на зміни миттєво, показує цілком інші результати. Тут першість за Tesla — таких на першу реєстрацію було подано 924 автомобілі.
Nissan, який переважає у парку та на вторинному ринку, у цьому списку другий з підсумком 540 імпортованих авто.
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На третій позиції Volkswagen (422 шт.), на четвертій — Hyundai (276 шт.). Замикає п’ятірку Audi за підсумком 156 автомобілів.
Серед «свіжопригнаних» електромобілів першість поки зберіг Nissal Leaf (476 шт.).
На другому місці залишається Tesla Model 3 (405 шт.), третя сходинка дісталася ще одному продукту від Tesla, кросоверу Model Y (313 шт.). На четвертій позиції Volkswagen e-Golf (223 шт.). Замикає п’ятірку Hyundai Kona (178 шт.).
Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів у лютому 2024 року:
  1. Nissan Leaf — 476 шт.
  2. Tesla Model 3 — 405 шт.
  3. Tesla Model Y — 313 шт.
  4. Volkswagen e-Golf — 223 шт.
  5. Hyundai Kona — 178 шт.
  6. Volkswagen ID.4 — 157 шт.
  7. Tesla Model S — 152 шт.
  8. Audi e-tron — 124 шт.
  9. Renault ZOE — 111 шт.
  10. Jaguar I-Pace — 105 шт.
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Найпопулярніші нові електромобілі у лютому 2024 року:

  1. Volkswagen ID.4 — 271 шт.
  2. Honda e: NS1 — 102 шт.
  3. BYD Song Plus — 98 шт.
  4. Nissan Ariya — 90 шт.
  5. Honda M-NV — 53 шт.
  6. Volkswagen ID.6 — 38 шт.
  7. Toyota bZ4X — 37 шт.
  8. Audi Q4 — 36 шт.
  9. Zeekr 001 — 33 шт.
  10. BYD Yuan Plus — 23 шт.
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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