Електромобілі в Україні: розподіл за регіонами та рівень електромобілізації — Finance.ua

Електромобілі в Україні: розподіл за регіонами та рівень електромобілізації Сьогодні 21:54 — Технології&Авто

Електромобілі в Україні: розподіл за регіонами та рівень електромобілізації

Загальний парк електромобілів в Україні сягає майже 85 тисяч легковиками, та ще трішки вантажними машинами. Однак цікаво дізнатися, як вони розподілені за регіонами, а ще — визначити рівень електромобілізації у кожній з областей України.

Експерти auto. ria порахували, скільки «електричок» є у кожній з областей та окремо у столиці.

«Але — всі області різні, за площею та кількістю населення, до того ж додаються певні фактори, які безпосередньо впливають на доцільність купівлі саме електромобіля. Скажімо у гірській місцевості, де значні перепади висот, подекуди не найкраще покриття доріг (бува, й бездоріжжя), а лінії електропередачі розраховувались свого часу лише на побутових споживачів й не мають достатнього запасу для передачі потужностей для електрозарядних станцій, покупка електромобіля може виявитися не надто вдалою ідеєю», — зазначають фахівці.

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Натомість для міст, особливо великих, з насиченим трафіком та добре розвиненою інфраструктурою зарядних станцій різних типів, включно зі швидкісними, електрокар підходить якнайкраще.

Що таке рівень електромобілізації за регіонами? Це кількість зареєстрованих автомобілів на електричній тязі яка припадає на тисячу осіб населення у зазначеній місцевості. За таким принципом визначають рівень автомобілізації у світі.

Щоб наступні дані було простіше розуміти й можна було їх порівнювати, спочатку кілька слів про загальний рівень автомобілізації (тобто коли йдеться про авто усіх типів — бензинові, дизельні і т.д.). Один з найвищих він у США — майже 800 авто на тисячу осіб. У Німеччині - близько 550 авто, в Польщі - 570. Найнижчі показники в африканських країнах: 2…10 авто на тисячу осіб. В Україні це значення становить близько 250 авто/1000 осіб.

Тепер окремо про електромобілі: найвищий показник (традиційно для подібних статистичних витягів) у міста Києва — 4,9 електрокара на 1000 населення. Далі - Львівська область з 3,7, за якою Київська область (окремо, без урахування даних столиці), з 3,6 ЕА/1000 осіб. Тут електрокари на дорогах зустрічаються найчастіше.

Найменші значення, з цілком очевидних причин, в Луганській, Донецькій та Херсонській областях — там 1 електрокар припадає на 2 або й 3 тисячі населення.

Середній показник для України зараз становить близько 2,1 ел. авто на 1000 осіб. На жаль, останні дані про фактичну кількість населення в Україні були оприлюднені Держстатом ще у 2022 році, всі інші числа — не більше, ніж припущення.



А як у світі

Для порівняння, у США рівень електромобілізації складає 5,2, зі штатом-лідером Каліфорнія, де аж 22 електрокари припадає на 1000 мешканців. Серед європейських країн лідирують Ісландія (37), Швеція (21) та Норвегія (17). Середній показник для Європейського Союзу — 6 ел. авто на 1000 осіб. Загалом це свідчить про значний потенціал для зростання цього сегмента ринку — був би він підкріплений купівельною спроможністю населення та достатньо розвиненою зарядною інфраструктурою.

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