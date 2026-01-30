День фінансів: ТОП-5 CRM-систем, програма «СвітлоДім», оновлення страхування бізнесу Сьогодні 17:40

У п’ятницю, 30 січня, Уряд удосконалив механізм страхування майна бізнесу, а Кабмін визначив нові правила паркування для водіїв з інвалідністю.

😎 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги. Ви є частиною нашої дружньої та професійної спільноти для якої ми завжди прагнемо надавати чесну комунікацію, актуальну та практичну інформацію. А ще нам важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться ось за цим посиланням. Переконані, голос кожного і кожної з вас може зробити нас ще кращими.

Страхування бізнесу від воєнних ризиків

Уряд удосконалив механізм страхування майна бізнесу від воєнних ризиків, який запрацював з 1 січня 2026 року. Розповідаємо, що саме змінилося.

Водночас в Україні зростає кількість заброньованих. У Мінекономіки пояснили, як це впливає на економіку.

При цьому грошове забезпечення військових перевірять: про що йдеться — читайте тут.

📑До речі, малий та середній бізнес (МСБ) завжди має виклики: пошук клієнтів, підтримка відносин, управління продажами та ефективна комунікація всередині команди. Та як обрати CRM? Який варіант буде ідеальним саме для вашого бізнесу?

Розглядаємо можливості на конкретних рішеннях, що пропонуються українським компаніям, у нашій статті:

Проблеми бізнесу в Україні

Про це свідчать результати нової хвилі дослідження «Податковий індекс» за 2025 рік, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією. 63% опитаних назвали законодавство задовільним, 23% — незадовільним, і лише 14% вважають його якісним. Податкові перевірки залишаються ключовою проблемою для бізнесу в Україні.Про це свідчать результати нової хвилі дослідження «Податковий індекс» за 2025 рік, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією. 63% опитаних назвали законодавство задовільним, 23% — незадовільним, і лише 14% вважають його якісним.

Програма «СвітлоДім»

Уряд виділив 800 млн грн з резервного фонду на фінансування першого етапу програми «СвітлоДім». Програма дає можливість мешканцям багатоквартирних будинків отримати від 100 до 300 тисяч гривень на автономне енергетичне обладнання. Хто може отримати — за посиланням.

Середня зарплата зросла

Як повідомляє Державна служба статистики, це на У грудні 2025 року ринок праці в Україні продемонстрував відчутне зростання доходів працівників. Середня заробітна плата по країні сягнула 30 926 грн.Як повідомляє Державна служба статистики, це на 13,8% більше, ніж у листопаді 2025 року.

Коливання курсу гривні

Послаблення гривні наприкінці грудня 2025 року та в січні 2026 було зумовлене переважно сезонними та ситуативними чинниками. Водночас ситуація на валютному ринку залишається контрольованою та стійкою.

Як розповів експерт Тарас Лєсовий, перші тижні лютого можуть стати для валютного ринку періодом зниження напруги та повернення до більш прогнозованої динаміки.

Нові правила паркування

Кабмін схвалив проєкт закону, який встановлює, хто та яким чином може користуватися паркувальними місцями для осіб з інвалідністю. Основні зміни тут

Купівля та оренда кімнат в Україні дорожчає

У грудні 2025 року медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні становила 4 тис. грн, що на 14% більше, ніж наприкінці 2024 року. Кількість оголошень зменшилася на 5% , а кількість відгуків — на 12%.

Також стало відомо, де ціни на нові квартири зростають швидше.

Кар’єра в ІТ у 2026

У 2025 році кількість вакансій без вимог до досвіду зросла майже на 20% порівняно з 2024 роком. Попри збільшення кількості пропозицій для початківців, загальна кількість наймів не зросла пропорційно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.