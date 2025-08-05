День фінансів: ТОП-20 банків за вкладами та візова застава США до $15 тис. — Finance.ua

День фінансів: ТОП-20 банків за вкладами та візова застава США до $15 тис. Сьогодні 17:41

У вівторок, 5 серпня, Президент анонсував збільшення віку для програми «Контракт 18−24» та ініціював ратифікацію сторічної угоди з Великою Британією.

США запроваджують візову заставу до $15 000.

Держдепартамент може вимагати від деяких мандрівників внесення застави у розмірі $15 тис .для отримання ділових або туристичних віз. Програму запроваджено згідно з указом президента Дональда Трампа, виданим у перший день його другого терміну, і вона триватиме з 5 серпня 2025 року по 5 серпня 2026 року.

Також США та НАТО запускають новий механізм підтримки України.

Аналітики ICU дали прогноз курсу валют.

Як пишуть аналітики ICU, Національний банк зберігає коливання курсу гривні до долара США незначними та, користуючись відсутністю пікових покупок валюти, зменшує інтервенції.

Чи законно платити криптовалютою в Україні.

У Міністерстві фінансів заявили , що в Україні на законодавчому рівні заборонено оплачувати товари та послуги криптовалютою. Криптовалюту також не можна включати до офіційних резервів держави, оскільки вона залишається нестабільним активом, вартість якого часто коливається під впливом спекуляцій, а не економічних чинників.

🏡 Інвестиції в нерухомість зазвичай розглядаються як традиційний спосіб захисту капіталу, адже її вартість з часом зростає, а від самого активу інвестор буде отримувати стабільний пасивний дохід. Водночас придбання нерухомості несе за собою вагомі ризики, яких через війну стало ще більше. Про всі деталі ми пишемо у статті нижче:

ТОП-20: рейтинг банків за вкладами.

За даними Нацбанку, у державному ПриватБанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 561,7 млрд гривен. На другому місці державний Ощадбанк — 13,1 млн вкладників, сума — 224,3 млрд гривень.

До речі, старт приватизації державних банків дасть позитивний сигнал для інвесторів. Такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

💳 Також ми підготували статтю про те, що робити, коли вашу банківську картку заблоковано. Finance.ua підкаже, як діяти в такій ситуації.

IT-ринок в Україні оживає.

У липні компанії опублікували на jobs.dou.ua 7210 вакансій — найбільше з початку повномасштабного вторгнення. Також уперше показник сягнув понад сім тисяч вакансій. Це майже на дві тисячі вакансій більше, ніж у липні торік.

Нові правила соцдопомоги і субсидій.

В Україні планують змінити правила, за якими розраховують середній дохід родини для призначення соціальної допомоги, субсидій і пільг. У поясненні до проєкту уряд зазначає, що нинішня система розрахунку доходу родини має кілька проблем. По-перше, для різних видів допомоги діють різні правила, що ускладнює отримання підтримки.

Оновлення пенсійної реформи та соцдопомоги.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України протягом 100 днів представить нову пенсійну реформу. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

НБУ випустив у обіг нову монету.

Сьогодні НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монет у «Опішнянська кераміка», присвячену традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере початок ще з XVII століття. Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 75 000 штук (у сувенірному пакуванні).

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