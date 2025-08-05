IT-ринок в Україні оживає: липневий огляд вакансій від DOU — Finance.ua

IT-ринок в Україні оживає: липневий огляд вакансій від DOU Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

IT-ринок в Україні оживає: липневий огляд вакансій від DOU

У липні компанії опублікували на jobs.dou.ua 7210 вакансій — найбільше з початку повномасштабного вторгнення. Також уперше показник сягнув понад сім тисяч вакансій. Це майже на дві тисячі вакансій більше, ніж у липні торік.

Про це повідомляє DOU.

Кількість вакансій за категоріями

У 49 категоріях кількість вакансій зросла, зменшення зафіксували лише в п’яти. Зокрема, AI/ML-пропозицій стало 161, цей напрям продовжує стрімко розвиватися. Показники для аналітиків і продакт-менеджерів майже досягли довоєнного рівня.

Інфографіка: DOU

Уперше зафіксували понад 100 вакансій у категорії Embedded (104) та Hardware (131). У маркетингу рекордні 793 вакансії, зокрема 102 у сфері SEO.

Серед розробників далеко не всі відчули приріст вакансій у липні. Найбільший був у Flutter, Front-end, Node. js, Python і iOS.

Кількість miltech-вакансій сягнула рекордних 533 вакансії у липні. Так само, як і кількість відгуків — понад чотири тисячі.

Інфографіка: DOU

Активність кандидатів

Середня кількість відгуків на одну вакансію у липні знизилася до 23,5 відгуку. Востаннє нижчий показник був лише в січні 2023 року.

Незначне зниження конкуренції відбулося саме через зростання кількості вакансій. Адже кандидати, навпаки, були більш активними у липні проти червня: на 1,5 тисячі більше кандидатів, що відгукувалися; на 13 тисяч більше відгуків на вакансії.

Інфографіка: DOU

У 30 категоріях конкуренція незначно знизилася в липні, у 22 зросла, у трьох залишилася на тому ж рівні.

Найбільша середня кількість відгуків на вакансію традиційно у Front-end — 84,7. Але це найменший показник для цієї категорії за останні два роки.

У QA — 61. Понад 40 відгуків у середньому на вакансію Java та Project Manager.

З січня поступово зменшується конкуренція в дизайні — зараз 34,6 відгуку.

Нагадаємо, за даними DOU, за останні пів року зросли медіанні зарплати досвідчених спеціалістів у продуктовому дизайні, маркетингу, брендингу і комунікаціях, продажах і біздеві, HR і рекрутингу. Водночас зарплати початківців у багатьох спеціалізаціях зменшуються.

DevOps/SRE/Operations та Data Science/Engineering/ML/AI залишаються найбільш високооплачуваними спеціалізаціями в ІТ. Медіанні зарплати в цих сферах $4075 та $3439. Зарплати SysAdmin/Network Engineers та фахівців з безпеки помітно нижчі: $1200 та $2000.

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