НБУ випустив у обіг нову монету (фото) — Finance.ua

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НБУ випустив у обіг нову монету (фото)

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НБУ випустив у обіг нову монету (фото)
НБУ випустив у обіг нову монету (фото)
Сьогодні НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету «Опішнянська кераміка», присвячену традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере початок ще з XVII століття.
Опішнянська кераміка стала знаковим явищем національної культури — як у мистецькому, так і в етнографічному вимірі. У 2012 році вона була внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності.
Про дизайн монети
На аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру «Лев» авторства Василя Омеляненка, відомого українського гончара з Опішні (елемент оздоблення — кольоровий друк). Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури.
На реверсі представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей — справжніх перлин українського народного мистецтва, які ніби не виходять за межі одного з них. У верхній частині монети — напис ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА.
Дизайн монети створила Аліса Іванова, скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Дем’яненко
Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу.
Тираж — до 75 000 штук (у сувенірному пакуванні).

Продаж монети

З 06 серпня 2025 року пам’ятну монету «Опішнянська кераміка» можна придбати в Інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Реалізація цієї монети банками-дистриб'юторами (перелік яких представлена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) відбувається у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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