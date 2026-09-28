День фінансів: тарифи на газ, втрати економіки через обстріли, кредитна історія в «Дії»

Понеділок, 28 вересня. Кабінет Міністрів ухвалив рішення призупинити некритичні видатки в Україні, але зберіг пільгові ціни на газ.

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Пільгові ціни на газ

Кабінет Міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Крім того, органи влади опрацьовують вдосконалення тарифної політики та запровадження справедливого й прозорого тарифоутворення. Водночас планується збільшення адресної допомоги для людей, які її дійсно потребують.

Дефіцит фінансування потреб оборонного бюджету

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив , що дефіцит фінансування потреб оборонного бюджету України становить $27 млрд. Уряд працює над пошуком необхідних коштів, зокрема через скорочення державних витрат і залучення міжнародної допомоги. Попри дефіцит державного бюджету, соціальні виплати здійснюватимуться вчасно. Всі інші видатки будуть призупинені до отримання відповідних коштів від партнерів.

Відмітимо, що за даними ДПС, з початку року до бюджету надійшло 128,96 млрд грн військового збору. Це на 24,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли платники перерахували 103,3 млрд грн.

Втрати економіки через російські обстріли

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко заявив , що одна година простою українських підприємств через російські обстріли може коштувати економіці країни близько 2 млрд грн.

Прем’єр-міністр додав , що уряд пропонує підвищити ПДВ на 1%. Додаткові надходження планують спрямувати на створення фонду для страхування українського бізнесу від воєнних ризиків.

🌾 Постійні атаки російських ракет та дронів по логістиці портів, залізницям, хабам, великим торгівельним складам чинять руйнівний вплив на економіку країни. У новій статті ми проаналізували потенційні наслідки для експортерів, зростання цін на кінцеву продукцію для споживачів та дефіцит тощо:

Кредитна історія в «Дії»

У застосунку «Дія» запрацювала функція, яка дає змогу отримати кредитний звіт Українського бюро кредитних історій за допомогою інтелектуального помічника Дія.AI. Користувачеві достатньо попросити Дія. AI надати кредитну історію. Асистент самостійно використовує РНОКПП та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно.

Також у застосунку Резерв+ поступово з’являється новий спосіб авторизації — через Дію. Після запуску функції користувачі зможуть обирати, як входити в застосунок: за допомогою Дія. Підпису або, як і раніше, через BankID.

Агробізнес в Україні

Як свідчать дані Опендатабот, попри повномасштабну війну, український агробізнес продовжує розширюватися: за січень-серпень 2026 року зареєстрували 853 нові агрокомпанії, тоді як 262 припинили роботу. Нині в Україні працюють 82 954 компанії агросектору. Таким чином, на кожну закриту агрокомпанію у 2026 році припадає понад три нові.

Валютний ринок

Офіційний курс протягом 21−25 вересня демонстрував послідовне зростання. Гривня поступово слабшала щодо долара, причому наприкінці тижня темпи підвищення курсу дещо прискорилися. Як прогнозує членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, на цьому тижні валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься в режимі помірних коливань. Регулярні інтервенції НБУ стримуватимуть різкі курсові рухи, водночас попит з боку імпортерів, торговельний дефіцит і зовнішня кон’юнктура залишатимуться чинниками тиску на гривню.

🎬 А в новому відео на нашому Youtube-каналі віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов розповідає, чого очікувати від курсу гривні, долара та євро у четвертому кварталі 2026 року:

Робота в Польщі

Аналітика Gremi Personal свідчить , що українці дедалі частіше цікавляться роботою в Польщі не на роки, а лише на кілька місяців — із можливістю після завершення роботи повернутися додому. Серед причин таких запитів — бажання частини українців тимчасово виїхати через безпекову ситуацію, заробити гроші та пережити складний зимовий період у більш стабільних умовах, не ухвалюючи рішення про довгострокову міграцію.

До речі, у більшості країн ЄС для отримання постійного проживання потрібно близько 5 років легального проживання. Але терміни отримання постійного проживання відрізняються залежно від країни та обставин. В яких країнах ЄС найлегше отримати посвідку на проживання — розповідаємо тут

Ринок нерухомості

Результати дослідження маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim. ria свідчать , що у вересні 2026 року на ринку приватних будинків в Україні змінилися обсяги пропозиції, попит і ціни. Найбільше зростання кількості оголошень про продаж зафіксували в Києві, тоді як інтерес покупців у різних регіонах країни змінювався по-різному.