День фінансів: ситуація на валютному ринку, санкції США проти росії, доходи українських біженців — Finance.ua

День фінансів: ситуація на валютному ринку, санкції США проти росії, доходи українських біженців Сьогодні 17:50

Четвер, 2 травня. По чому найбільше «вдарять» нові санкції США, та скільки заробляють українські біженці за кордоном.

Строкові вклади у банках. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний розповів , що строкові депозити в українських банках зросли на майже 30%, з яких 97% становлять депозити на термін понад три місяці.

Депозити залишаються найпопулярнішим інструментом збереження та накопичення коштів серед українців. Однак, якщо ви хочете урізноманітнити свій інвестиційний портфель — можна розглянути криптовалюту. Але з чого починати, якщо ви ще зовсім не знайомі з ринком криптовалют? Щоб розібратись в усіх тонкощах, Finance.ua створив гайд:

Ситуація на валютному ринку. Пишний також Пишний також заявив , що ситуація на валютному ринку під контролем, а безпекові ризики зменшились після фінансової підтримки від Конгресу США. Проте в Нацбанку розглядають всі варіанти розвитку подій.

Чиста купівля валюти склала 727,7 млн доларів. Також за даними НБУ, громадяни України у квітні 2024 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,574 млрд доларів (в еквіваленті) та купили на 2,302 млрд доларів.склала 727,7 млн доларів.

зміна курсу готівкового долара. А за словами начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового, у травні в українських банках та обмінниках очікується суттєва

США ввели санкції проти росії. Міністерство фінансів США Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу росії та допомагають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

Як пояснила посол України у США Оксана Маркарова, санкції спрямовані проти близько 280 суб'єктів.

Е-кабінет військовозобов'язаних. У Міноборони У Міноборони заявили , що електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

Українські бізнесмени в Польщі. За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець . Минулого року українці відкрили тут 30 325 нових індивідуальних компаній. Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.

мають вищі доходи, ніж до 24 лютого 2022 року. До речі, за даними дослідження Info Sapiens, більше половини українських біженців за кордоном тепер, ніж до 24 лютого 2022 року.

Лідери із закупівлі БпЛА. Дніпропетровщина стала Дніпропетровщина стала лідером із закупівлі дронів для фронту протягом двох років. Загалом область придбала 5609 безпілотників. На другому місці — Кривий Ріг, який витратив понад 211 мільйонів гривень на придбання 2029 безпілотників. Третє місце за кількістю придбаних дронів посіла Черкаська громада.

перейшла на воєнні рейки. Проте, за словами Гетманцева, Україна не має потреби у масовій мобілізації чи повному спрямуванні на військове виробництво. Народний депутат Данило Гетманцев заявив , що українська економіка зазнала певних змін після повномасштабного вторгнення та. Проте, за словами Гетманцева, Україна не має потреби у масовій мобілізації чи повному спрямуванні на військове виробництво.

мають перелік пільг, закріплених законодавчо. Додамо, що захисники й захисниці, які повертаються в цивільне життя та влаштовуються на роботу,, закріплених законодавчо.

Незаконне збагачення на понад 11 млн грн. Чинного народного депутата Чинного народного депутата підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень. Він у 2020−2021 роках набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн. Проте ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини не було достатньо для придбання цього майна.

Відмітимо, що Гетманцев пов’язує зростання кількості мільйонерів за результатами декларації доходів за 2023 рік з детінізацією громадян, які ухвалили рішення виходити в «білу».

Нова серія марок. «Укрпошта» «Укрпошта» анонсувала новий випуск марок «русскій воєнний флот — до дна!» — продовження легендарної серії «русскій воєнний корабль… !» — яку введуть в обіг з 8 травня. Марка вийде накладом в 1 млн.

Фото: Укрпошта

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.