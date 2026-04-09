День фінансів: Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України, відстрочка після 1-річного контракту Сьогодні 17:33

Четвер, 9 квітня. Рада ухвалила закон про нові правила підтвердження страхового стажу та які спеціалісти потрібні в deftech у 2026 році.

Прогноз щодо ВВП України

з 2% до 1,2%. Зростання ВВП України у 2025 році впало до 1,8% порівняно з 3,2% у 2024 році. Основні причини спаду: пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, перебої в постачанні, дефіцит робочої сили та підвищена економічна невизначеність. Світовий банк погіршив свій прогноз щодо економіки України у 2026 роціЗростання ВВП України у 2025 році впало до 1,8% порівняно з 3,2% у 2024 році. Основні причини спаду: пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, перебої в постачанні, дефіцит робочої сили та підвищена економічна невизначеність.

Нові правила підтвердження страхового стажу

ВР 9 квітня прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо підтвердження страхового стажу. Закон спрямований на вдосконалення механізмів підтвердження страхового стажу та спрощення процедур призначення і перерахунку пенсій.

Спеціалісти в deftech

На початку 2026 року кількість вакансій на jobs.dou.ua у сфері deftech зросла до рекордних 3005 за I квартал. Водночас змінилася географія пошуку кандидатів , а також структура найму на технічні й нетехнічні позиції.

Відстрочка після 1-річного контракту

Як Громадянам у віці від 18 до 25 років, які уклали контракт із Силами оборони на один рік та звільнилися після його завершення, гарантовано право на відстрочку від призову.Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення.

Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15116−1 щодо процедури виключення жінок з військового обліку.

Житлові ваучери для ВПО

Незабаром стартує бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Паливний кешбек

За програмою паливного кешбеку українцям щодня нараховують близько 20 млн грн. Але термін дії програми залишається обмеженим . У міністерстві зазначили, що рішення про продовження паливного кешбеку після 1 травня залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти та економічної доцільності.

Попит на євро

У березні 2026 року українці скуповували готівкові євро та долари. Попит на євро на історичному рівні. А от банкір дав прогноз щодо курсу долара та ставок за депозитами у другому кварталі.

До речі, коли мова заходить про накопичення, більшість українців автоматично згадують банківський депозит. Надійно, звично, зрозуміло. Недержавні пенсійні фонди (НПФ) — значно менш популярна відповідь, хоча існують в Україні від 2004 року.

Та що реально відбувалось із грошима в цих двох інструментах протягом останніх 20 років? Відповідь у цифрах.

Ціни на АЗС 9 квітня

Після оголошення тимчасового перемир’я між США та Іраном світові ціни на нафту Brent продемонстрували стрімке падіння до 91,7 долара за барель. Які ціни на АЗС — дивіться в інфографіці

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.