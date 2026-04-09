Відстрочка після однорічного контракту: уряд затвердив механізм

Громадянам у віці від 18 до 25 років, які уклали контракт із Силами оборони на один рік та звільнилися після його завершення, гарантовано право на відстрочку від призову.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення.

Відстрочка надаватиметься на 12 місяців з дня звільнення зі служби. Протягом цього часу призвати таких громадян на військову службу можуть виключно за їхньою згодою.

Зазначається, що спрощений алгоритм оформлення відстрочки передбачає мінімальний пакет документів, реєстрацію заяви протягом одного робочого дня та внесення даних до реєстру «Оберіг» у триденний строк без залучення спеціальних комісій.

Що потрібно для оформлення відстрочки

Питання надання цього виду відстрочки не потребує розгляду спеціальною комісією при ТЦК та СП.

Для отримання відстрочки передбачений наступний алгоритм:

Подача заяви. Для отримання відстрочки військовослужбовці мають особисто подати заяву на ім’я керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку. До заяви потрібно додати лише документ, що підтверджує проходження військової служби за контрактом строком на один рік та підставу звільнення з військової служби.

Заява підлягає обов’язковій реєстрації не пізніше ніж протягом 1 робочого дня з моменту отримання. Після цього ТЦК та СП має 3 робочі дні, щоб внести відомості про відстрочку до Єдиного державного реєстру («Оберіг»).

Умови контракту «18−24»

У 2025 році Міністерство оборони запровадило контрактну програму для громадян віком від 18 до 24 років, які добровільно бажають вступити до війська. До досягнення 25 років такі особи не підлягають мобілізації.

Контракт передбачає виплату 1 млн гривень: 200 тисяч виплачуються одразу після підписання, решта — двома частинами під час проходження служби. Після завершення контракту протягом року військовослужбовець не підлягає мобілізації та може виїжджати за кордон.

У Міноборони також розглядають можливість поширення аналогічної моделі контракту на інші вікові категорії після завершення необхідних експертиз і погоджень.

Крім того, програму «Контракт 18−24» уже розширили на операторів дронів у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Вони служитимуть два роки, отримуючи до 120 тисяч гривень щомісяця, а також додаткові виплати за виконання бойових завдань.

Загальний обсяг виплат для таких військових може сягати близько 2 млн гривень на рік.

Нагадаємо, у березні Міноборони розширило перелік відстрочок від мобілізації. Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов’язані, які:

мають трьох або більше дітей до 18 років — усі народжені в Україні. Враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом;

не є боржниками зі сплати аліментів — тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;

мають коректно внесені дані (ПІБ, дата народження, РНОКПП) у державних реєстрах.

