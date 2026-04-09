Які спеціалісти потрібні в deftech у 2026 році (інфографіка)

На початку 2026 року кількість вакансій на jobs.dou.ua у сфері deftech зросла до рекордних 3005 за I квартал. Водночас змінилася географія пошуку кандидатів, а також структура найму на технічні й нетехнічні позиції.

Динаміка зростання вакансій

У I кварталі 2026 року з’явилося 3005 deftech-вакансій. Це більше, ніж за весь 2024 рік (2283), і більше, ніж за перше півріччя 2025 року (2369). Приріст порівняно з останнім кварталом 2025-го становить 35,4%. Якщо порівнювати з ІТ, то це майже стільки ж, як було за весь 2025 рік у категоріях Project Manager (3140) або Front-еnd (3448).

Найбільше нових вакансій з’явилося у березні — 1120 (наприклад, в ІТ у той же період було 6525 вакансій). У січні та лютому вакансій в оборонці було майже порівну — 934 і 951 відповідно. Для порівняння, торік у I кварталі найбільший приріст вакансій був у лютому.

Кількість deftech-вакансій на DOU

Запит на спеціалістів традиційно зріс у всіх найбільших містах, але рекордно — в Одесі. У попередні роки там щоквартально з’являлося не більше 20 вакансій, а на початку 2026 — 74 (на 50 більше, ніж у минулому кварталі).

Також стабільно росте кількість позицій у Києві — 2427 проти 1571 у минулому кварталі. Також побільшало пропозицій у Львові та Дніпрі. Суттєво зросла й кількість віддалених вакансій — на 118 більше, ніж у минулому кварталі, і загалом найбільше за весь час.

Конкуренція серед кандидатів

Кількість відгуків на одну вакансію зросла порівняно з 2025 роком, але все ще менша, ніж три роки тому. Якщо у 2023 році було в середньому 15−18 відгуків, то у 2025 році — вже 7−9. Тобто конкуренція між кандидатами знизилася майже вдвічі.

Найнижчий рівень був зафіксований наприкінці 2025 року — 7,3 відгуку на вакансію. У I кварталі 2026 року середній показник зріс до 9,2 (+20,7%). У розрізі за місяцями найбільше було в січні — 10,2 відгуку.

Для порівняння, в ІТ стільки ж відгуків у середньому отримують вакансії у категорії AI/ML (9,1), тоді як в окремих напрямах, як-от Front-end, буває по 86 відгуків на вакансію.

Середня кількість відгуків на одну deftech-вакансію на DOU

У спеціалізаціях Project Manager і QA відгуків стабільно найбільше. Порівняно з попереднім кварталом середні показники навіть дещо зросли — 26,8 відгука на вакансію проти 20,1 від проджектів та 21,7 проти 15,4 від тестувальників.

Також помітно зросла середня кількість відгуків у спеціалізації Architect — якщо в останньому кварталі 2025 року показник був нульовий, то тепер — 10,3.

Натомість спад активності простежується у спеціалізаціях Technical Writer, Design та Security.

З нетехнічних спеціалістів кількість відгуків зростала у всіх напрямах, крім HR — там показник впав з 10,2 до 9,7. Для порівняння, у I кварталі 2025 року було в середньому 17 відгуків, а у 2024 році — 25,5.

Популярні спеціалізації та зарплати

В оборонці стабільно зростає попит на hardware-спеціалістів — у I кварталі 2026 року їх було 496 — на 175 більше, ніж у минулому кварталі.

Помітно зросла кількість вакансій Project Manager. У перші три місяці 2026 року їх було 122. Для порівняння:

I квартал 2025 року — 70 вакансій;

IV квартал 2025 року — 83.

Ще побільшало вакансій продуктових менеджерів (+29 порівняно з попереднім кварталом). Також зберігається попит на Embedded (+44 вакансії) і QA (+23).

З-поміж нетехнічних ролей додалося вакансій HR (+79) і Marketing (+53). І майже вдвічі зросла кількість позицій Sales і більш ніж утричі — Support.

Наприклад, медіанна зарплата у Project Manager у deftech — $2500, тоді як в ІТ — $2200. При цьому розкид у deftech ширший: верхній квартиль — $3410, а в ІТ — $3270. Натомість у QA навпаки — в deftech медіанна зарплата $2000, тоді як в ІТ $2250. Діапазон у цілому схожий: у deftech більшість отримує від $1500 до $3150, в ІТ — від $1424 до $3330.

Втім, рівень зарплат в оборонці може суттєво коливатися залежно від ролі фахівця та бонусів у компаніях.

