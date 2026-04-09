Чи продовжать паливний кешбек після 1 травня — відповідь Мінекономіки Сьогодні 14:04 — Енергетика

За програмою паливного кешбеку українцям щодня нараховують близько 20 млн грн. Водночас термін дії програми залишається обмеженим.

Про це заявило Міністерство економіки в коментарі РБК-Україна.

Там зазначили, що цей інструмент обрано як найбільш адресний (до 1000 грн на місяць). Він ефективніший за зниження акцизів, оскільки не вимиває кошти з бюджету без потреби. Уряд свідомо уникає прямого контролю цін на АЗС, щоб не допустити розбалансування ринку та виникнення дефіциту.

Чи продовжать виплати після 1 травня

У міністерстві зазначили, що рішення про продовження паливного кешбеку після 1 травня залежатиме від ситуації на світовому ринку нафти та економічної доцільності.

Програма створювалася як тимчасова відповідь на різке зростання світових цін через зовнішні фактори. Остаточне рішення про її продовження залежатиме від двох факторів:

ситуація на світовому ринку нафтопродуктів;

економічна доцільність та актуальність такої підтримки.

В Мінекономіки зазначають, що цифрова інфраструктура програми вже випробувана, тому держава може швидко адаптувати її параметри під будь-яку ринкову ситуацію.

На сьогодні ринок пального стабільний, а ресурс є в достатній кількості по всій країні. Щодня за програмою паливного кешбеку нараховується близько 20 млн грн, що повністю відповідає попереднім прогнозам.

Чому обрали формат кешбеку

Як пояснили в Мінекономіки, замість прямого регулювання цін або зниження податків, держава впровадила адресну допомогу. Це дозволяє підтримати вразливі категорії споживачів, не створюючи дефіциту на ринку та не зменшуючи надходження до бюджету.

Наразі кешбек дозволяє частково компенсувати витрати на пальне в межах 1000 гривень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що програмою «Кешбек на пальне» вже скористалися 1,3 млн українців. В рамках цієї програми Українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. Отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги або задонатити на підтримку Сил оборони України.

