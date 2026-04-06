1,3 млн українців скористалися кешбеком на пальне
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що програмою «Кешбек на пальне» вже скористалися 1,3 млн українців.
В рамках цієї програми Українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.
За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом — до 1000 грн кешбеку на місяць.
Отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги або задонатити на підтримку Сил оборони України.
Програма діятиме до 1 травня 2026 року.
Загалом програмою національний кешбек активно користуються 4,4 млн українців. З моменту запуску кешбека на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків «Національного кешбеку».
Нагадаєм, програма державного кешбеку на пальне зараз коштує бюджету близько 20 млн грн на день. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев. Соболєв наголосив, що кешбек є адресним і цільовим, а отримані кошти громадяни використовують, зокрема на оплату комунальних послуг.
Також за темою
Україна запускає міжнародний поїзд Київ — Варна: коли з’явиться маршрут
Е-Акциз в Україні не готовий до запуску: бізнес назвав ключові проблеми
Законопроєкти про оподаткування цифрових платформ та закордонних посилок доопрацювали: що змінилося
ДПС запроваджує новий інструмент: як це допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних
Військовий омбудсмен назвала умови для підвищення зарплат в ЗСУ