Кешбек на пальне: програмою можуть скористатися до 3 млн українців

За розрахунками Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, учасниками програми відшкодування ціни пального стануть близько 3 млн людей.

Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів в інтерв’ю «Укрінформу».

«Орієнтовно розрахунок робили з максимальної суми кешбеку на людину — 1000 грн, а також прогнозованої кількості людей, які скористаються кешбеком на пальне, — це приблизно 3 млн українців. Фінансування здійснюється завдяки перерозподілу коштів у межах програм підтримки, якими опікується Мінекономіки», — сказав Кіндратів.

Умови участі

Для участі у програмі жодних обмежень щодо технічних характеристик автомобіля не передбачено.

Водночас, за рахунок ліміту — не більше 1000 грн за місяць на людину — міністерство розраховує вирівняти умови для власників автомобілів із різною витратою пального.

Чи вплине кешбек на ціни

За словами Кіндратів, запровадження кешбеку на пальне не має вплинути на ціни на ринку, адже програма не впливає безпосередньо на ціноутворення або структуру ринку пального.

«Вона (програма — ред.) працює як інструмент часткової компенсації витрат уже після здійснення покупки, тому не створює стимулів для штучного збільшення споживання чи ажіотажного попиту», — додав міністр.

Як ми вже згадували , із 20 березня українці мають можливість отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.

Розмір компенсації залежить від виду пального:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Завдяки цьому водії зможуть заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі.

