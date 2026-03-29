0 800 307 555
укр
Кешбек на пальне: програмою можуть скористатися до 3 млн українців

Казна та Політика
165
Скільки українців скористаються кешбеком на пальне
За розрахунками Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, учасниками програми відшкодування ціни пального стануть близько 3 млн людей.
Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів в інтерв’ю «Укрінформу».
«Орієнтовно розрахунок робили з максимальної суми кешбеку на людину — 1000 грн, а також прогнозованої кількості людей, які скористаються кешбеком на пальне, — це приблизно 3 млн українців. Фінансування здійснюється завдяки перерозподілу коштів у межах програм підтримки, якими опікується Мінекономіки», — сказав Кіндратів.

Умови участі

Для участі у програмі жодних обмежень щодо технічних характеристик автомобіля не передбачено.
Водночас, за рахунок ліміту — не більше 1000 грн за місяць на людину — міністерство розраховує вирівняти умови для власників автомобілів із різною витратою пального.

Чи вплине кешбек на ціни

За словами Кіндратів, запровадження кешбеку на пальне не має вплинути на ціни на ринку, адже програма не впливає безпосередньо на ціноутворення або структуру ринку пального.
«Вона (програма — ред.) працює як інструмент часткової компенсації витрат уже після здійснення покупки, тому не створює стимулів для штучного збільшення споживання чи ажіотажного попиту», — додав міністр.
Як ми вже згадували, із 20 березня українці мають можливість отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі.
Розмір компенсації залежить від виду пального:
  • 15% — на дизель;
  • 10% — на бензин;
  • 5% — на автогаз.
Завдяки цьому водії зможуть заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі.
За матеріалами:
Укрінформ
Пальне
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems