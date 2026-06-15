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ЄБРР та ЄС збираються профінансувати відновлення опалення у Харкові на 32 млн євро

Казна та Політика
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ЄБРР та ЄС збираються профінансувати відновлення опалення у Харкові на 32 млн євро
ЄБРР та ЄС збираються профінансувати відновлення опалення у Харкові на 32 млн євро
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати Харкову кредит обсягом 15 млн євро на відновлення централізованого теплопостачання, підкріплений 17 млн євро гранту від Європейського Союзу.
Про це йдеться на сайті ЄБРР.
Проєкт перебуває на фінальних стадіях затвердження і очікує на фінальний розгляд.
«Кредит є частиною ширшого пакету фінансування, який також включає інвестиційний грант у розмірі 17 млн євро від ЄС. Враховуючи ризики, спричинені війною, кредит також отримає часткову гарантію, надану ЄС», — зазначається в описі проєкту.
Кошти спрямують на придбання до 22 малих та середніх модульних котелень на природному газі з когенераційними установками, а також окремо 5 малих когенераційних установок для вже наявних котелень.
Також в ЄБРР зазначили, що проєкт дозволить скоротити щорічні викиди парникових газів на 19 091 тонну CO2-екв.
За матеріалами:
Економічна Правда
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