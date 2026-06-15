Податкові спори пропонують вирішувати поза судами Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

У судах перебувають десятки тисяч податкових спорів

Державна податкова служба розробила законопроєкт про податкову медіацію, який дасть змогу бізнесу та податковим органам вирішувати частину спорів без звернення до суду.

Про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час X Міжнародного форуму «Медіація і Право».

При цьому медіація не замінюватиме адміністративне чи судове оскарження, а стане додатковою можливістю для бізнесу.

Водночас очільниця ДПС зазначила, що не кожен податковий спір має закінчуватися в суді, бо це втрата часу і ресурсів як для держави, так і для платника.

У судах перебувають десятки тисяч податкових спорів

Наразі в судах перебуває близько 65 тисяч податкових спорів, а щороку ДПС розглядає від 10 до 13 тисяч скарг у межах адміністративного оскарження.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт пропонує:

можливість врегулювання спору поза судом за участю незалежного медіатора;

добровільну участь у процесі для обох сторін;

конфіденційність процедури та пошук рішення, прийнятного як для платника податків, так і для податкового органу;

укладення обов’язкової до виконання угоди в разі досягнення компромісу між сторонами;

право платника податків звернутися до суду або продовжити адміністративне оскарження, якщо компромісу не буде досягнуто.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Державна податкова служба запустила новий електронний сервіс для бізнесу, який працює у сфері продажу пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Сервіс допомагатиме підприємцям своєчасно відстежувати зміни у ліцензійних даних.

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