Податкові спори пропонують вирішувати поза судами
У судах перебувають десятки тисяч податкових спорів
Що передбачає законопроєкт
- можливість врегулювання спору поза судом за участю незалежного медіатора;
- добровільну участь у процесі для обох сторін;
- конфіденційність процедури та пошук рішення, прийнятного як для платника податків, так і для податкового органу;
- укладення обов’язкової до виконання угоди в разі досягнення компромісу між сторонами;
- право платника податків звернутися до суду або продовжити адміністративне оскарження, якщо компромісу не буде досягнуто.
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