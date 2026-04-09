0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які ціни на АЗС 9 квітня: хто знизив ціну (інфографіка)

Які ціни на АЗС 9 квітня: хто знизив ціну (інфографіка)
Які ціни на АЗС 9 квітня: хто знизив ціну (інфографіка)
Після оголошення тимчасового перемир’я між США та Іраном світові ціни на нафту Brent продемонстрували стрімке падіння до 91,7 долара за барель.
Першою на це відреагувала державна «Укрнафта», а за нею «підтягнулися» і лідери ринку — OKKO та WOG, знизивши вартість дизельного пального на 1 гривню.
Як пояснив в коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, вчорашнє здешевлення на АЗС — це радше емоційна реакція ринку та очікування.
Які ціни на АЗС 9 квітня: хто знизив ціну (інфографіка)
Він наголосив, що лише за умови збереження світової динаміки очікується подальше здешевлення палива в Україні. Проте ринок буде знижуватися поступово: дешевий ресурс має спочатку витіснити дорогі запаси, накопичені в березні.
Сьогодні ж зранку державна мережа зробила ще один крок: «Укрнафта» зрівняла ціни на преміальний та звичайний бензин. Тепер і бензин 95 (Energy), і стандартний А-95 коштують однаково — 69,90 грн/л.
Решта популярних АЗС, таких як OKKO, WOG та SOCAR зберегли цінники на рівні вчорашнього дня, не вдаючись до нових коригувань після обіднього зниження.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела робочу зустріч з головою правління НАК «Нафтогаз України» щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів.
То ж українські АЗС почали знижувати ціни на пальне. На основних міжнародних біржах почалося зниження котирувань, що має безпосередній вплив на ціни на пальне в Україні.
Finance.ua розповідав, що світові фінансові ринки відреагували на новину про тимчасове припинення вогню між США та Іраном. Після тижнів напруженості ціни на нафту обвалилися, а фондові індекси пішли вгору, сигналізуючи про короткострокове полегшення для інвесторів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
