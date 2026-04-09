Які ціни на АЗС 9 квітня: хто знизив ціну (інфографіка) Сьогодні 17:12 — Енергетика

Після оголошення тимчасового перемир’я між США та Іраном світові ціни на нафту Brent продемонстрували стрімке падіння до 91,7 долара за барель.

Першою на це відреагувала державна «Укрнафта», а за нею «підтягнулися» і лідери ринку — OKKO та WOG, знизивши вартість дизельного пального на 1 гривню.

Як пояснив в коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, вчорашнє здешевлення на АЗС — це радше емоційна реакція ринку та очікування.

Він наголосив, що лише за умови збереження світової динаміки очікується подальше здешевлення палива в Україні. Проте ринок буде знижуватися поступово: дешевий ресурс має спочатку витіснити дорогі запаси, накопичені в березні.

Сьогодні ж зранку державна мережа зробила ще один крок: «Укрнафта» зрівняла ціни на преміальний та звичайний бензин. Тепер і бензин 95 (Energy), і стандартний А-95 коштують однаково — 69,90 грн/л.

Решта популярних АЗС, таких як OKKO, WOG та SOCAR зберегли цінники на рівні вчорашнього дня, не вдаючись до нових коригувань після обіднього зниження.

Раніше Finance.ua писав , що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела робочу зустріч з головою правління НАК «Нафтогаз України» щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів.

То ж українські АЗС почали знижувати ціни на пальне. На основних міжнародних біржах почалося зниження котирувань, що має безпосередній вплив на ціни на пальне в Україні.

Finance.ua розповідав , що світові фінансові ринки відреагували на новину про тимчасове припинення вогню між США та Іраном. Після тижнів напруженості ціни на нафту обвалилися, а фондові індекси пішли вгору, сигналізуючи про короткострокове полегшення для інвесторів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.