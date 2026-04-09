$1 за барель нафти: Іран стягуватиме плату за прохід Ормузькою протокою

Судно неподалік Ормузької протоки, Getty Images

Іран планує ввести митний збір для суден, що проходитимуть Ормузькою протокою, на період двотижневого припинення вогню. Згідно з умовами, танкери сплачуватимуть по $1 за кожен барель нафти.

Про це сказав речник Профспілки експортерів нафти Ірану Хамід Хоссейні в інтерв’ю для Financial Times, передає hromadske.

Умови оплати

Кожен танкер повинен буде надіслати електронного листа владі щодо свого вантажу, після чого Іран повідомить їх про розмір збору, який сплачується у криптовалюті.

«Після надходження електронного листа та завершення Іраном оцінки суднам дається кілька секунд для оплати в біткоїнах, що гарантує, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції», — сказав іранський посадовець.

Тариф становить 1 долар за барель нафти, хоча порожні танкери зможуть проходити вільно. Також Іран контролюватиме, чи не перевозить судно зброю.

«Ірану потрібно контролювати, що ввозиться та вивозиться з протоки, щоб ці два тижні не використовувалися для передачі зброї. Все може пройти, але процедура займе час для кожного судна, а Іран не поспішає», — додав Хоссейні.

Позиція судновласників

Тим часом західні компанії-судновласники заявили, що займають обережну позицію, очікуючи подробиць відкриття протоки, оскільки наразі жодне судно не наважується пройти нею, окрім двох, пов’язаних з Іраном.

Друга за величиною судноплавна компанія у світі Maersk стверджує, що «терміново працює» над уточненням умов проходу протокою: «Припинення вогню може створити транзитні можливості, але воно ще не забезпечує повної морської безпеки».

Зазначимо, Ормузька протока — важливий логістичний маршрут, яким щодня проходило приблизно 20% світового щоденного споживання нафти. Після початку американських та ізраїльських ударів Іран заявив, що закриває протоку, але згодом все ж дозволяв прохід декільком суднам із «дружніх» країн.

Закриття протоки викликало значний стрибок цін на нафту, енергокризу в низці країн світу та падіння фондових ринків.

Умови припинення вогню

Напередодні представники США та Ірану домовилися встановити режим припинення вогню на два тижні.

Американський президент Трамп оголосив, що погодився припинити атаки на Іран, оскільки той дав згоду на «повне, негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки».

Тим часом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі оголосив, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий шляхом координації зі Збройними силами Ірану та з «належним урахуванням технічних обмежень».

