День фінансів: субсидіантів перевірятиме податкова, Нова пошта запровадила безкоштовну послугу, найзатребуваніші айтівці на ринку — Finance.ua

День фінансів: субсидіантів перевірятиме податкова, Нова пошта запровадила безкоштовну послугу, найзатребуваніші айтівці на ринку Сьогодні 17:50

П’ятниця, 14 квітня. Xiaomi внесли в перелік міжнародних спонсорів війни, а Boeing пробачила Україні $200 млн.

Кінець опалювального сезону. Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов заявив, що в Україні Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов заявив, що в Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років. Він наголосив, що Група Нафтогаз вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

Обмеження на валютному ринку. Національний банк України усвідомлює, які проблеми для економіки створюють обмеження на валютному ринку. Водночас їх Національний банк України усвідомлює, які проблеми для економіки створюють обмеження на валютному ринку. Водночас їх скасування буде поступовим , а терміни поки що не визначені.

За прогнозом професора, ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, до кінця 2023 року курс долара в Україні може бути на рівні від 36 до навіть 45 гривень. Він наголосив, що реальний курс залежатиме від правильної економічної політики, допомоги західних партнерів та успіхів на фронті.

Процедура бронювання працівників. IT Ukraine Association розробила дорожню карту IT Ukraine Association розробила дорожню карту бронювання працівників від мобілізації . Першим кроком підприємство має визначити процедуру та на яких підставах воно може претендувати на бронювання працівників.

11-му пакету санкцій проти рф бути. Європейський Союз запровадить Європейський Союз запровадить 11-й пакет санкцій щодо росії, а також спробує присікти спроби ухилитися від економічних санкцій, запроваджених після її повномасштабного вторгнення в Україну. «Наш посил полягає в тому, що санкції працюють, і ми будемо робити більше, але нам потрібно стежити за їх повною реалізацією», — заявила комісар ЄС з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу Мейрід Макгіннесс

Безплатна послуга від Нової пошти. Компанія зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною. Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.

Обов’язкову сертифікацію авто пропонують скасувати. В Україні запропонували В Україні запропонували скасувати обов’язкову сертифікацію для більшості імпортних автомобілів. Законопроєктом пропонується визнавати сертифікати відповідності, видані в країнах Євросоюзу, зокрема виробниками авто або їх уповноваженими представниками в Україні. Якщо рішення буде ухвалено, ввезення в країну вживаного авто з-за кордону може дещо активізуватися, а ціни на такі транспортні засоби — знизитися на 100-200 доларів.

Найзатребуваніші айтівці на ринку. Зараз Зараз кількість вакансій у категоріях Sales, Support і Marketing зростає, а кількість відгуків залишається на більш-менш конкурентному рівні. За останні три місяці сейлзів найняли вдвічі більше, ніж за перший квартал 2022-го. Також виросли найми маркетологів (на 67%), художників (на 53%) і Flutter програмістів (на 32%).

Додамо, що українцям з «Армії відновлення» вже виплатили 85 млн грн.

Субсидіантів перевірятиме податкова. ДПС надаватиме Пенсійному фонду інформацію про джерела та суми доходів осіб, які претендують на субсидії та пільги. Міністерство фінансів ДПС надаватиме Пенсійному фонду інформацію про джерела та суми доходів осіб, які претендують на субсидії та пільги. Міністерство фінансів вже підготувало механізм

До речі, за даними ПФУ, пенсії понад 10 тисяч гривень отримують 1 059 978 українців. Водночас найбільше українців отримує від 2 до 3 тис. гривень.

Xiaomi в переліку міжнародних спонсорів війни. НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни . Компанію внесли до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження роботи в рф після початку великої війни. Крім того, Xiaomi досі залишається лідером з продажів смартфонів в росії.

У свою чергу, Xiaomi не згодна з цим рішенням. «Ми категорично відкидаємо звинувачення НАЗК щодо того, що ми є „міжнародним спонсором війни“. Ми не підтримуємо жодні воєнні дії. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі», — кажуть в Xiaomi.

Boeing пробачила Україні $200 млн. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що компанія «Боїнг» оголосила про Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що компанія «Боїнг» оголосила про звільнення українських компаній від фінансових зобов’язань у рамках проєкту «Морський старт». «Під час зустрічі з бізнесом Сполучених Штатів компанія „Боїнг“ оголосила, що звільняє українські компанії від зобов’язання в $200 млн, пов’язаного з проєктом „Морський старт“», — написав Шмигаль.

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