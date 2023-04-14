Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі — Finance.ua

Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі

Нова пошта зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.

Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;

з адреси на адресу;

з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур’єром — 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

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Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі «Трекінг» або у відділенні.

Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:

зайдіть у розділ «Мої посилки» та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати;

у рядку «Керування посилкою» виберіть послугу «Переадресування»;

введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача;

натисніть кнопку «Оформити заявку». Далі з’явиться новий номер експрес-накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.

Нагадуємо, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.

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