Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі

Особисті фінанси
391
Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі
Нова пошта зробила одну послугу безкоштовною: деталі
Нова пошта зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.
Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:
  • з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат;
  • з адреси на адресу;
  • з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур’єром — 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.
Читайте також
Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі «Трекінг» або у відділенні.
Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:
  • зайдіть у розділ «Мої посилки» та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати;
  • у рядку «Керування посилкою» виберіть послугу «Переадресування»;
  • введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача;
  • натисніть кнопку «Оформити заявку». Далі з’явиться новий номер експрес-накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.
Місце для вашої реклами
Нагадуємо, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.