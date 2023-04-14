НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку України — Finance.ua
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НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку України

Валюта
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НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку України
НБУ назвав умови для скасування обмежень на валютному ринку України
Національний банк України усвідомлює, які проблеми для економіки створюють обмеження на валютному ринку. Водночас їх скасування буде поступовим, а терміни поки що не визначені.
Про це йшлося на онлайн-зустрічі НБУ з керівниками українських підприємств, які беруть участь в опитуваннях щодо їх ділових очікувань.
Як зазначили на зустрічі представники регулятора, всі запроваджені НБУ адміністративні обмеження з початку дії воєнного стану є тимчасовими.
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«НБУ усвідомлює, що з часом баланс переваг та недоліків від застосування жорстких адміністративних обмежень зазнає змін: стримуючий потенціал знижується, водночас ринкові викривлення та невдоволення учасників ринку посилюються. З огляду на це одним із пріоритетів НБУ є формування необхідних передумов, щоб перейти до поступового пом’якшення валютних обмежень, яке б не супроводжувалося шоками для валютного ринку та економіки», — зазначили в пресслужбі НБУ.
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У НБУ нагадали, що в межах нової програми розширеного фінансування з МВФ Україна взяла на себе зобов’язання після нормалізації ситуації перейти до поступового пом’якшення валютних обмежень.
НБУ працює над Дорожньою картою поступового скасування валютних обмежень. Відповідний документ визначатиме пріоритетність пом’якшення обмежень, ураховуючи баланс переваг та недоліків від їх застосування, наголосили в НБУ.
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«Пом’якшення тимчасових валютних обмежень здійснюватиметься за тими ж принципами, що довели свою ефективність під час проведення валютної лібералізації в мирний час. Цей процес відбуватиметься поступово та не прив’язуватиметься до конкретних дат. Під час ухвалення відповідних рішень НБУ орієнтуватиметься на наявність необхідних макроекономічних передумов та ґрунтовний аналіз впливу таких кроків на валютний ринок та економіку», — додали в НБУ.
У пресслужбі також повідомили, що за час дії воєнного стану НБУ продав для балансування попиту та пропозиції на валютному ринку понад 30 млрд доларів, «водночас інтервенції НБУ були б суттєво більшими за відсутності заходів з протидії непродуктивному відпливу капіталу».

Довідка Finance.ua:

  • українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ зобов’язалася до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до більш гнучкого обмінного курсу.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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