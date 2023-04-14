У Мінекономіки розповіли, скільки вже заплатили українцям з «Армії відновлення» — Finance.ua
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У Мінекономіки розповіли, скільки вже заплатили українцям з «Армії відновлення»

Особисті фінанси
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У Мінекономіки розповіли, скільки вже заплатили українцям з «Армії відновлення»
У Мінекономіки розповіли, скільки вже заплатили українцям з «Армії відновлення»
До виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» залучено 14,5 тисячі безробітних в 16 областях. Загалом учасникам проекту вже виплатили 85 млн грн.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
«Проект „Армія відновлення“ діє вже у 16 регіонах, нещодавно до нього долучились Херсонська та Тернопільська область. До виконання суспільно корисних робіт залучено 14,5 тисячі безробітних, в тому числі з початку цього року — майже 11 тисяч. Лідером серед регіонів в цьому проекті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують 3 600 безробітних», — зазначила Тетяна Бережна.
Вона нагадала, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Зокрема, найчастіше безробітних залучають до:
  • розбору завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, відновлення житлових будинків, що пошкоджені в результаті бойових дій та їх наслідків;
  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
  • облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
  • заготівлі дров для військових та населення;
  • розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги, роботи в центрах прийому внутрішньо переміщених осіб.
Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.
Оплата за виконані роботи складає щонайменше 6 700 грн.
Найбільше безробітних було залучено до виконання суспільно корисних робіт в:
  • Полтавській області — 3 600 осіб;
  • Донецькій — 1 900 осіб;
  • Київській — 1 800 осіб;
  • Харківській — 1 700 осіб;
  • Чернігівській — 1 500 осіб.
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За матеріалами:
Finance.ua
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