У Мінекономіки розповіли, скільки вже заплатили українцям з «Армії відновлення» — Finance.ua

У Мінекономіки розповіли, скільки вже заплатили українцям з «Армії відновлення»
До виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» залучено 14,5 тисячі безробітних в 16 областях. Загалом учасникам проекту вже виплатили 85 млн грн.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
«Проект „Армія відновлення“ діє вже у 16 регіонах, нещодавно до нього долучились Херсонська та Тернопільська область. До виконання суспільно корисних робіт залучено 14,5 тисячі безробітних, в тому числі з початку цього року — майже 11 тисяч. Лідером серед регіонів в цьому проекті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують 3 600 безробітних», — зазначила Тетяна Бережна.
Вона нагадала, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Зокрема, найчастіше безробітних залучають до:
- розбору завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, відновлення житлових будинків, що пошкоджені в результаті бойових дій та їх наслідків;
- будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
- облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
- заготівлі дров для військових та населення;
- розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги, роботи в центрах прийому внутрішньо переміщених осіб.
Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.
Оплата за виконані роботи складає щонайменше 6 700 грн.
Найбільше безробітних було залучено до виконання суспільно корисних робіт в:
- Полтавській області — 3 600 осіб;
- Донецькій — 1 900 осіб;
- Київській — 1 800 осіб;
- Харківській — 1 700 осіб;
- Чернігівській — 1 500 осіб.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною