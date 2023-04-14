Долар може підскочити до 45 гривень - думка експерта — Finance.ua

Долар може підскочити до 45 гривень - думка експерта Сьогодні 12:04 — Валюта

До кінця 2023 року курс долара в Україні може бути на рівні від 36 до навіть 45 гривень. Таку думку в інтерв’ю ТСН висловив професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

«Мій прогноз такий: гривня до кінця року буде від 36 до 45 гривень за долар, десь в такому коридорі», — сказав експерт.

Він наголосив, що реальний курс залежатиме від правильної економічної політики, допомоги західних партнерів та успіхів на фронті.

«Ці три важливі фактори будуть формувати реальний курс долара до кінця року», — резюмував фахівець.

УНІАН За матеріалами:

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